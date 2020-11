annonse

Delstaten Nevada har seks valgmenn, og kan være avgjørende for presidentvalget.

Nå har det republikanske partiet i Nevada overlevert en liste med 3.062 tilfeller de hevder er valgfusk til justisminister William Barr, skriver NTB.

De uttaler på Twitter at de oppfordrer justisdepartementet om å etterforske saken.

– Vi venter at tallet vil stige betraktelig. Flere tusen personer som ser ut til å ha brutt loven ved å stemme etter at de har flyttet fra Nevada er blitt identifisert, skriver partiet på Twitter.

Our lawyers just sent a criminal referral to AG Barr regarding at least 3,062 instances of voter fraud. We expect that number to grow substantially. Thousands of individuals have been identified who appear to have violated the law by casting ballots after they moved from NV.

— Nevada GOP (@NVGOP) November 6, 2020