Oslo kommune forbyr breddeidrett for voksne de neste tre ukene, som følge av økningen i smittetilfeller.

Det kunne kommuneledelsen konstatere fredag.

I tillegg stenges treningssentre og svømmehaller. Det blir også innført begrensninger i idrettsaktiviteten for barn og ungdom. Det vil være med trening hvis avstand holdes i tråd med smittevernreglene. Det blir derimot ikke lov med cuper og turneringer.

– Vi kommer nå til å si at det blir forbud mot kamper. Vi ønsker at kamper og cuper skal avlyses, men opprettholder trening for barn og unge fordi vi vet hvor viktig det er med trening for barn og unge, sier byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV), til NTB.

