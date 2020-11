annonse

– Helsepersonell kan miste autorisasjonen sin og advokater kan miste bevillingen. I mange yrker og bransjer finnes krav til yrkesetikk. Det hadde kanskje ikke vært så dumt med noe liknende for norske professorer?

Dette skriver Jan-Henrik Kulberg. Han er rådgiver i avdeling for kommunikasjon og marked ved universitet i Sørøst-Norge. Han har sin bakgrunn som journalist, og er også komponist, tekstforfatter og plateartist innen vise/singer-songwriter-genren.

– Å stille krav til en viss yrkesetikk blant professorer handler ikke om begrensning av den akademiske friheten eller ytringsfriheten, skriver Jan-Henrik Kulberg i Khrono, og begrunner det slik:

– Det handler selvsagt om menneskeskapte klimaendringer, og om professorer som diskrediterer FNs klimapanel og klimaforskere. Det finnes vel knapt noe annet forskningsfelt der så mange påberoper seg retten til å mene så mye, uten noen form for kvalitetssikring av påstandene sine.

Han er kritisk til Khrones intervju med professor og såkalt klimarealist Olav Martin Kvalheim ved Universitetet i Bergen. Rådgiveren mener at det kunne ha vært morsomt og fascinerende, om det hadde ikke vært for fremtiden til barna våre, og at Kvalheim uten videre avfeier alle varsler om at den fremtiden kan bli dramatisk.

– De såkalte klimarealistene strør om seg med diverse akademiske titler, for å gi inntrykk av autoritet og kunnskap, skriver Kulberg, og trekker en sammenlikning:

– I likhet med Donald Trump er de gode på å innta offerrollen når de får kritikk.

Jan-Henrik Kulberg skriver videre at klimarealister troller i kommentarfeltene, og spammer ned e-postkassene til dem som sier menneskeskapte klimaendringer er reelle.

– De går heller ikke av veien for å latterliggjøre engasjerte barn og unge som frykter for fremtiden sin. Professor Kvalheim kaller Greta Thunberg «ei vettskremt jente som er indoktrinert av mor si.»

