TV 2s USA-kommentator Are Tågvold Flaten hevder at alt som kommer fra republikanerne er «desinformasjon».

Både presidenten, advokater og flere sentrale profiler i Det republikanske partiet mener det har skjedd valgfusk.

Donald Trump uttalte på en pressekonferanse torsdag at det er enorm korrupsjon og svindel som er blitt avslørt med post-stemmer.

– Det foregår enorm korrupsjon i flere stater, og svindel med poststemmene. Jeg har sagt at dette kom til å skje. Vi vil at hver eneste lovlig stemme til å telle. Hvis du teller de lovlige stemmene så vinner jeg, sa Trump.

Vitne til valgfusk

I flere viktige vippestater har flere valgobservatører hevdet at det er blitt jukset med post-stemmene. Noen har stått frem og fortalt undercover-kanalen Project Veritas om valgfusk.

En postmann hevder at han ble beordret til å jukse med poststemmer i Michigan.

Postmannen fortalte at de skulle «samle alle stemmesedler de fant i postkasser, samlebokser og utgående post» på onsdag og «skille dem ut på slutten av dagen, slik at de kunne stemple dem med forrige dags dato». Project Veritas-videoen har fått 10 millioner visninger på Twitter det siste døgnet.

BREAKING: Michigan @USPS Whistleblower Details Directive From Superiors: Back-Date Late Mail-In-Ballots As Received November 3rd, 2020 So They Are Accepted

“Separate them from standard letter mail so they can hand stamp them with YESTERDAY'S DATE & put them through"#MailFraud pic.twitter.com/n7AcNwpq80

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 5, 2020