annonse

annonse

USAs president undergraver sannheten, og dette er det mest alvorlige og ødeleggende i amerikansk politikk, mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

– Personlig tror jeg at det mest alvorlige og ødeleggende ved de siste årene i amerikansk politikk, er den undergravingen av sannhet vi har sett fra øverste hold, sa Ropstad i sin tale til partiets landsstyre fredag, ifølge NTB.

Ropstad, som også er barne- og familieminister, mener at USA ikke lenger er hva det var, og at landet ikke lenger kan omtale som en «skinnende by på et fjell», som tidligere president Ronald Reagan beskrev det.

annonse

Les også: CNN-profil om Trump: – Overvektig skilpadde

– I dag ser vi mange områder der lyset fra den byen har falmet. Det er ikke bra for politikken, og det er ikke bra for samfunnet, sa Ropstad.

Ropstad har et håp om at USA leder an i den internasjonale dugnaden mot coronapandemien.

annonse

– Vi trenger en president og et USA som kan være forbilde, sa han.

Ropstad presiserte likevel at Norge vil fortsette samarbeidet med USA, «uavhengig av politisk farge på den amerikanske administrasjonen.»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474