annonse

annonse

Aftenposten omsatte forrige år for 1,45 milliarder kroner og fikk et resultat på rundt 115 millioner kroner.

Men på tross av fine tall, så blir det lite igjen i kassen. Schibsted har i de siste fem årene tømt den for hele 442,5 millioner i konsernbidrag. Nå reagerer de ansatte.

Klubbleder Kristjan Molstad har sittet som ansattrepresentant i styret. Han hevder at Schibsted forsyner seg for mye fra Aftenposten.

annonse

Les også: Eierne har tappet Fædrelandsvennen for 185 millioner kroner

– Størrelsen på konsernbidragene har vært et krangletema så lenge jeg kan huske. Vi mener selvfølgelig at penger som genereres av journalistikk, skal reinvesteres i journalistikk, sier han til Medier24.

Han sier at overskuddet i Aftenposten har blitt brukt til å finansiere Schibsted vekst internasjonalt, og at konsernet er mer interessert i det enn i avisene.

annonse

– I styrerommet ble vi stadig lovet at også mediehusene skulle få tilbake penger dersom de trengte det – men det trodde vi jo ikke på – og det skjedde selvfølgelig heller ikke.

Les også: Ønsker at annonserer dropper sosiale medier og gir pengene til avisene

Det ser at lederlønningene i konsernet øker, mens avisen opplever stadige nedbemanninger.

– Vi skulle gjerne sett at Aftenposten turte å være enda mer offensive og satse mer på ny journalistikk og inntektsmodeller, sier Molstad, og legger til:

– De ansatte er i kontinuerlig omstilling, og folk står på tidlig og sent – men man kjenner jo på at man ikke klarer å rekke over like mye som før, når staben er halvert.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474