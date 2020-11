annonse

Donald Trump blir sterkt sensurert på Facebook og Twitter og folk er rasende.

Presidenten har lagt ut flere meldinger på Twitter de siste dagene, men de har blitt sensurert slik at man må klikke seg inn på meldingen for å se hva som står der.

Det er ikke mulig å like eller dele meldingene.

Facebook-sensur

Fem av de siste sju twitter-meldingene har blitt sensurert på Twitter.

Breitbart skriver også at halvparten alle meldingene fra Trump på Facebook er blitt sensurert.

Forbes rapporterer at halvparten av president Trumps innlegg på sosiale medier på Facebook og Twitter siden valgdagen har blitt stemplet som falske eller tvilsomme av tek-gigantene.

Flere folk er rasende på at de som driver Facebook og twitter knebler ytringsfriheten til presidenten.

– Twitter har sensurert Trump i hele dag. Hva slags plattform er dette?, skriver en person.

