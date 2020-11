annonse

Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannons podkast er permanent fjernet fra Twitter, etter antydning om at FBI-sjefen og Trumps smittevernekspert bør halshugges.

Twitter har foretatt en permanent suspensjon av Bannons podkast. YouTube har på sin side kun fjernet en episode, melder CNBC.

Beslutningen er et resultat av at Bannon angivelig skal ha antydet FBI-sjef Christopher Wray og Trump-administrasjonens smittevernekspert Anthony Fauci burde halshugges og få hodene sine satt på påler utenfor Det hvite hus.

En talskvinne for Bannon hevder at han ikke antydet at Fauci og Wray faktisk skulle halshugges, men at han snakket i metaforiske vendinger.

– Han har aldri tatt til orde for vold av noe slag, sier hun.

