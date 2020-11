annonse

Dette bør være litt flaut for Venstre.

I sin nye bok, «Oppreist», beskriver tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande meg og et antall andre mennesker, nærmere bestemt mine kollegaer her i Resett, som høyreekstremister.

Hun kaller oss for «en liten gjeng høyreekstreme bloggere».

Det er en svært alvorlig anklage, og selv til en Venstre-politiker å være, så er dette oppsiktsvekkende å skrive i en bok. Dette er et medium der Grandes ord vil bli stående for all evighet. Det er klart hun bør ha lov til å mene at vi er høyreekstremister, hun skal få ha sin ytringsfrihet. Men at hun dummer seg ut, det er det liten tvil om.

Kunnskapsmangel

Dette tyder nemlig ikke bare på forakt og arroganse, men også på total mangel på kunnskap om hva ekstremisme er. Å bli kalt høyreradikal er én ting. Ekstremisme er noe ganske annet.

Jeg bestrider selvsagt karakteristikken høyreradikal om den blir brukt om meg. Det er nettopp motstanden mot radikale endringer som definerer mitt engasjement, og det tror jeg også gjelder for flere av mine kollegaer. Likevel er det svært stor forskjell på å bli kalt høyreradikal og høyreekstrem, og det er det tydelig at Grande ikke vet.

Fakta

Høyreekstremisme innebærer rett og slett at man avviser liberaldemokratiske spilleregler og konstitusjonelle rettigheter og individuelle friheter. Det innebærer også som regel at man er villig til å bruke vold for å oppnå sine mål, eller støtter slik voldsbruk.

Hvor Grande har fått det fra at vi skulle mene slike ting, det er ikke godt å si, for ingen av oss som jobber her har noen gang gitt uttrykk for slike holdninger. Selv er jeg lidenskapelig opptatt av konstitusjonelle rettigheter, som blant annet ytringsfrihet og eiendomsrett, og mener at slike ting må forsvares i det ytterste, også når flertallet ønsker å innskrenke dem.

Og hvem er det som gang på gang har stått opp for ytringsfriheten som en av våre mest grunnleggende friheter i et fritt samfunn? Jo, nettopp, Resett og Helge Lurås.

Overmodig bjeffing

Her har Grande i overmot valgt å bjeffe med den sterkeste formuleringen hun makter å komme på, i et forsøk på å sverte Resett, og i forlengelsen folk som er uenige med henne. Dessverre for Grande har hun valgt å bruke et begrep med en veldig tydelig betydning, som det ikke finnes noe dekning for, og som selv ikke den mest ihuga innvandrengsliberaler kan forsvare uten å lyve eller være totalt uvitende om ordets definisjon.

Dette er alvorlig. For meg er det helt uhørt at jeg av en statsråd blir satt i bås med Den nordiske motstandsbevegelsen og andre som har et budskap jeg er sterkt imot, og som hater meg i kraft av hva og hvem jeg er. Av uvitende fjols på Twitter kan man i grunnen forvente slikt. Trine Skei Grande bør egentlig vite bedre.

Dette bør rett og slett være flaut for Venstre. Men, utover den alvorlige beskyldningen, kan vi nok ta det med stor ro at Grande er så sint på oss. En radikal innvandringsliberaler med et heller frynsete og lugubert rykte er det nok best å holde på en armlengdes avstand uansett. Også om man ser bort ifra covid-19.

