Donald Trump sier hans administrasjon har mye bevis på valgfusk i viktige vippestater som kan avgjøre det amerikanske presidentvalget. Flere tv-kanaler avbrøt sendingene.

– Vi tror det kommer til å bli mye søksmål fordi vi har så mye bevis. Det kommer til å ende opp kanskje ved høyeste domstol i landet. Vi tror det vil være mye søksmål, sa Trump på en pressekonferanse torsdag.

Trump har sagt i flere måneder at Demokratene ville forsøke å stjele valget med post-stemmer. Han gjentok dette på pressekonferansen og sa at det er enorm korrupsjon og svindel som er blitt avslørt med post-stemmer.

– Det foregår enorm korrupsjon i flere stater, og svindel med poststemmene. Jeg har sagt at dette kom til å skje. Vi vil at hver eneste lovlig stemme til å telle. Hvis du teller de lovlige stemmene så vinner jeg, sa Trump.

Dato på poststemmer

De siste dagene har flere personer stått frem og fortalt om omfattende valgfusk i flere vippestater.

En anonym tipser i postvesenet i Michigan påstår at han ble instruert til å tilbakestille datoen på flere stemmesedler, slik at de kunne inkluderes i den avgjørende tellingen.

Den anonyme postmannen hevder i et intervju med Project Veritas at han og hans kolleger ble fortalt at de skulle «samle alle stemmesedler de fant i postkasser, samlebokser og utgående post» på onsdag og «skille dem ut på slutten av dagen, slik at de kunne stemple dem med forrige dags dato».

BREAKING: Michigan @USPS Whistleblower Details Directive From Superiors: Back-Date Late Mail-In-Ballots As Received November 3rd, 2020 So They Are Accepted “Separate them from standard letter mail so they can hand stamp them with YESTERDAY'S DATE & put them through"#MailFraud pic.twitter.com/n7AcNwpq80 — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 5, 2020

I Nevada har advokater for det republikanske partiet informert justistisministeren om stort valgfusk, skriver Breitbart.

– Våre advokater sendte nettopp en strafferettslig henvisning til AG Barr angående minst 3062 tilfeller av valgfusk. Vi forventer at tallet vil vokse betydelig. Tusenvis av enkeltpersoner er identifisert og ser ut til å ha brutt loven ved å avgi valg etter at de flyttet fra Nevada, skriver de på twitter.

Our lawyers just sent a criminal referral to AG Barr regarding at least 3,062 instances of voter fraud. We expect that number to grow substantially. Thousands of individuals have been identified who appear to have violated the law by casting ballots after they moved from NV. — Nevada GOP (@NVGOP) November 6, 2020

Nettavisen Breitbart melder også om potensiell valgfusk i vippestaten Michigan som gikk til Joe Biden. Flere valgobservatører kommet med anklager om stort valgfusk via post-stemmer.

Ifølge en advokat som jobbet i valglokalet på valgdagen ble det skiftet dato på flere av poststemmene slik at de kunne registreres som lovlige stemmer. Stemmetellerne hadde fått beskjed av sine overordnede om å skifte dato på stemmeseddelen, hevder advokaten, ifølge Breitbart.

130 000 poststemmer

En valgobservatør i Detroit hevdet at minst 130 000 stemmesedler, alle for Joe Biden, ble brakt til valglokalet i tre kjøretøy klokken fire på morgenen. Flere timer etter at valglokalet var stengt.

Hun hadde snakket med stemmetellere som var sjokkert over at alle post-stemmene var for Joe Biden, og ingen for Trump.

– Da de begynte å telle, var han overrasket over at alle stemmeseddelse, bokstavelig talt 100 prosent av 130 000 stemmesedler, var alle Biden-stemmesedler som ikke hadde blitt levert til distriktet før valget stengte, sa valgobservatøren i en video.

Torsdag kveld kom Project Veritas med enda en video der en av stemmetellerne i Pennsylvania hadde fått beskjed om å foradre dato på innsendte stemmesedler.

Se video under.

Kuttet sendingen

ABC, CBS og NBC kuttet alle sendingen fra Det hvite hus da president Donald Trump torsdag holdt pressekonferanse.

– Vi må bryte der, for presidenten har kommet med en rekke falske uttalelser, blant dem påstanden om at det har vært falske stemmer, sa NBCs Lester Holt.

CNN og Fox News valgte derimot å sende hele Trumps tale. CNNs Anderson Cooper mente Trump var «som en overvektig skilpadde som lå på ryggen og sprellet i den varme sola og forsto at hans tid var over,» skriver NTB.

Kanalene som brøt sendingen, forklarte det med at Trump kom med udokumenterte påstander.

