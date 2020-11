annonse

annonse

– Dette valget er ikke over ennå, skriver Donald Trumps valgkampteam i en uttalelse.

Dette utsagnet kommer i kjølvannet av at Joe Biden har overtatt ledelsen fra Donald Trump i den viktige vippestaten Pennsylvania.

Les også: TV 2 utroper Joe Biden som valgvinner i USA

annonse

– Valget er ikke over. Den falske prognosen av Joe Biden som vinner er basert på resultater i fire delstater som langt fra er ferdige, skriver rådgiveren Matt Morgan.

De tre andre delstatene han viser til, er Georgia, Nevada og Arizona, der stemmeopptellingen fortsatt pågår.

Vinner Biden Pennsylvania, kan løpet være kjørt for Trump, såfremt ikke en omtelling gir et annet resultat, eller at Trumps team lykkes med å få annullert stemmer via domstolene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474