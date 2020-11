annonse

annonse

I dagevis har det norske folk kunne lese i Media at Kurt Nilsen, og hans juleturné fikk innvilget over tretten millioner kroner i støtte fra stimuleringsordningen for kultursektoren.

Dette i en tid hvor store mange deler av den frivillige kultursektoren i Norge ligger med brukket rygg – der kulturlivet og frie kunstnere sliter med fallende inntekter og avlysning.

I praksis betyr dette at Kurt Nilsen, får over femhundre tusen kroner i offentlige støttekroner per konsert. Milliardær og hotellgigant Petter Stordalen, er største eier i selskapene som står bak turneen. Totalt skal Kulturdepartementets nyåpnede stimuleringsordning for kultursektoren dele ut en halv milliard.

annonse

Demokratene reagerer sterkt på kriteriene for innvilgningen av støtten til enkelte artister. Det kan synes som at kjendisene med best økonomi og gode bekjentskaper til kulturminister Abid Raja, og folk i regjeringen favoriseres. Det skal ikke være skattebetalernes ansvar å betale for Kurt Nilsen, julegratiale gjennom å drysse millioner av kroner nedover artisten og hans selskap Tune In AS, som han eier sammen med manager Jan Fredrik Karlsen og milliardær Petter Stordalen.

Les også: Abid Raja og Kulturdepartementet vil ikke svare Resett om regjeringens pengestøtte til Islam Net

Med tanke på det vanskelige året vi er i, er vi ganske sikker på at mange artister kunne opptrådt på julekonserter på et mer idealistisk grunnlag og til en langt mindre sum enn millionene som innvilges til visse kjente og allerede bemidlede artister. Da fremstår «rett og slett» mangemillionæren Kurt Nilsen, med sin gode stemme, som uansvarlig misbruk av skattebetalernes penger – i disse alvorlige koronatider.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474