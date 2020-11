annonse

– Saken handler dypest sett om respekt for skattebetalernes penger. Ikke om Shabana Rehman.

– Konspirasjonsteorien er likevel fremmet av taleføre stemmer i sosiale og asosiale medier i det siste. Men det finnes en langt mer nærliggende forklaring, skriver Andreas Slettholm i Aftenposten.

Han skriver at for 2019 kan tre millioner kroner verken knyttes til konkrete prosjekter, lønn eller husleie. Det betyr ikke at de er sølt bort. Men det betyr at det er vanskelig å etterprøve hvordan offentlige midler er brukt.

– Men nettopp av den grunn var det neppe så lurt bare å sende millionbeløp nesten uten vilkår til Rehman i utgangspunktet.

Men det spørsmålet må besvares av Abid Raja og Trine Skei Grande, mener Slettholm. Det var de som forhandlet millioner til en ikke-eksisterende organisasjon inn på statsbudsjettet i 2017.

– Selv de ganske få vilkårene som kom sammen med pengestrømmen, ser det ut til at organisasjonen har brutt. Sammenblandingen mellom Rehmans eget selskap og Født Fri er dessverre godt dokumentert.

– Case closed, i grunnen. Hvis man driver med klart kritikkverdig pengebruk, er staten i sin fulle rett å stanse overføring av skattebetalernes penger.

