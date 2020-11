annonse

I takt med at isfronten mellom Frankrike og Tyrkia stadig blir kaldere, begynner flere og flere franske meningsledere å ta til orde for en mye hardere politisk linje mot Ankara.

Nicolas Baverez, advokat og økonom ved den anerkjente franske tenketanken Institute Montaigne, har skrevet et leserinnlegg om Frankrikes og Europas forhold til Tyrkia og landets kontroversielle president, Recep Tayyip Erdogan, i avisen Le Figaro. Budskapet er klart: Erdogan utgjør en stor trussel for Europa, og må stoppes før det er for sent.

Bavarez innleder kronikken med å dra en historisk parallell til Neville Chamberlain og Adolf Hitler på 30-tallet. Da førstnevnte forsøkte å inngå et forlik med sistnevnte for å bevare freden i Europa, bemerket Winston Churchill at slik «politikk var som å mate en krokodille og håpe at den spiser deg til sist.»

Den samme strategien blir nå fulgt av NATO og EU med tanke på Vestens forhold til Recep Tayyip Erdogan. Selv om den neo-osmanske imperialismen og islamismen i Erdogans Tyrkia skiller seg sterkt fra nazistenes totalitarisme, er ikke trusselen som de utgjør for demokrati og Europa mindre farlig.

Konflikt

Baverez fortsetter deretter teksten med å ramse opp Tyrkias mange konfliktområder med Frankrike og EU. Han mener at Erdogan har dratt nytte av Donald Trumps raske og ordensløse tilbaketrekning fra Middelhavsregionen, så vel som Covid-19-pandemien som herjer og lammer Vesten, for å befeste regimets autoritære natur og for å få fart på ytre ekspansjon.

Internt i Tyrkia, fullførte Erdogan den endelige avviklingen av Mustafa Kemals sekulære arv ved å konvertere Hagia Sophia til en moské i juli. Tyrkias president har nå konsentrert all makt hos seg selv siden etableringen av den nye grunnloven i 2018, og har for lengst iverksatt en prosess for å kontrollere og islamisere Tyrkias samfunn og økonomi.

Erdogan har opprettet en AKP-dominert stat – hvor politiet, rettssystemet og utdanningssektoren er underlagt islamistene. Videre har han konfiskert hundrevis av selskaper og overlatt dem til oligarker som står han nær, satt media og sosiale nettverk under streng overvåkning, og dannet væpnede pro-AKP-militser som terroriserer den tyrkiske befolkningen og meningsmotstandere.

Internasjonalt forfølger Tyrkia en politikk som har som mål å gjenreise Det osmanske riket. Erdogan ønsker å ta over ledelsen til den sunni-islamske verden fra Saudi-Arabia og Egypt – gjennom sin allianse med Det muslimske brorskapet. I denne sammenhengen, har Tyrkia tatt avstand fra NATO, og er kun en alliert av Vesten i navn, spesielt etter kjøpet av det russiske antimissilsystemet S-400.

Erdogan destabiliserer Europa gjennom utpressing med flyktninger og radikalisering av tyrkiske innvandrermiljøer. Ankara er også involvert i tre åpne kriger: I Nord-Syria, Libya og Nagorno-Karabakh. Det har også åpnet tre fronter mot Europa ved å krenke suvereniteten til Hellas og Kypros i Egeerhavet, i tillegg til Erdogans eventyr på Balkan, hvor Ankara har påtatt seg ansvaret for re-islamisere regionen.

Styrker og svakheter

Baverez beskriver deretter det han kaller for rammeverket for den tyrkiske strategien mot Frankrike: Fra fornærmelser mot Emmanuel Macron, til kravet om boikott av franske produkter, og ikke minst de siste maritime hendelsene i Middelhavet. Det faktum at Frankrike har en av de største muslimske minoritetene i Europa, og at Paris ønsker å skape en nasjonal islam som er kompatibel med den demokratiske og sekulære franske staten, gjør landet til et mål for Erdogan og jihadistene.

Trusselen fra Tyrkia, med sin historie, demografiske tyngde og geografi – en stormakt i Europa – bør ikke undervurderes. Imidlertid må det bemerkes at Erdogan egentlig er svak, men virker spesielt sterk, grunnet svakheten til vestlige demokratier. Han søker å skjule en oppsmuldring av egen ledelse, i tillegg til de store helseproblemene og den økonomiske krisen som Tyrkia nå står ovenfor.

Kommunevalgene i Tyrkia i 2019 førte til at islamistpartiet AKP mistet kontrollen over de fleste store byer, inkludert Istanbul. Motstanden mot partiet stiger stadig blant utdannede og urbane middelklasser, så vel som blant unge mennesker (halvparten av 83 millioner tyrkere er under 30 år) samt kvinner (hvor kun 48 prosent bruker hijab i 2020 mot 63 prosent i 2008).

Videre er covid-19-pandemien nå ute av kontroll og alle forholdene til en stor finanskrise i Tyrkia er nå oppfylt. Til slutt, på internasjonalt nivå, er Ankara mer og mer isolert, og blir kun støttet av Qatar, Baku, noen tilhengere i Tripoli samt Det muslimske brorskapet. Tyrkias forhold til Moskva er også svært anstrengt på grunn av Ankaras militære inngripen i Kaukasus.

Konfrontasjon

Baverez skriver avslutningsvis at Europa ikke har noe annet valg enn å stoppe fornektelsen av den tyrkiske trusselen og sette Tyrkia på plass en gang for alle. EU må gjenvinne kontrollen over sine grenser og forsikre at unionen suverenitet i Middelhavet blir respektert.

Hvis angrepene til Erdogan fortsetter, burde unionen ta i bruk en strategi organisert rundt fem pilarer: Politisk og økonomisk støtte til Hellas og Kypros; avslutte fantasien om et tyrkisk EU-medlemskap en gang for alle; suspendere tollunionen mellom EU og Tyrkia og iverksette økonomiske sanksjoner mot Erdogan, hans familie og oligarker nær ham; henvise konflikten mellom Tyrkia og Hellas med tanke på avgrensning av eksklusive økonomiske soner i Egeerhavet til Den internasjonale domstolen i Haag; og en bredere og bedre dialog med det tyrkiske sivilsamfunnet og opposisjonen.

«La oss slutte å mate den tyrkiske krokodillen. La oss kutte appetitten hans ved å slutte å mate ham og tømme den islamistiske sumpen som han trives i!», avslutter Baverez.

