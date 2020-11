annonse

«Krefter i Oslo Frp ønsker Resett-journalist Maria Zähler inn på Stortinget på bekostning av partitopp Aina Stenersen. I bakgrunnen lusker også Carl I. Hagen, men Zähler vil neppe gi etter for Hagen,» skriver Dagbladet i dag.

Avisen skriver at det er Bjerke Frp som vil vrake Aina Stenersen (Frp) til tredjeplassen til stortingsvalget neste år.

Stenersen er innstilt på tredjeplassen av nominasjonskomiteen i Oslo Frp. Men i en e-post onsdag kveld foreslår de Maria Zähler på Stenersens bekostning.

Zähler er skribent og journalist for Resett, og studerer også statsvitenskap for tiden. Frp har to representanter inne fra Oslo i inneværende periode, men håper på tre faste representanter i neste periode.

Maria Zähler forteller Dagbladet at hun ønsker tredjeplassen Bjerke Frp nå vil gi henne.

– Jeg er veldig beæret over dette, og tror det er en god idé. Aina Stenersen er en veldig dyktig og hyggelig kvinne, men nå trenger Oslo litt fornyelse, sier Zähler.

– Står for det samme

– Bjerke Frp kjenner Maria mest som journalist i Resett, og hun står for mye av det samme som vi gjør. Det handler om en bærekraftig utvikling av velferdsstaten og et kritisk blikk på innvandringspolitikken. Maria har også en person og framtoning som er viktig – hun er en klok person som framfører ting på en god måte, sier Adeleid Haugen, styremedlem i Bjerke Frp, til Dagbladet.

På spørsmål fra Dagbladet om dette er mistillit til Stenersen, svarer Haugen:

– Ja, på en måte. Vi ønsker jo Zähler opp på lista på bekostning av Aina Stenersen. Maria Zähler er en ung stemme med framtida foran seg. Det behøves nye koster i Oslo Frp. Så først og fremst er dette en måte for oss å uttrykke tillit til Zähler, ikke mistillit til Stenersen.

I bakgrunnen av striden befinner også Carl I. Hagen seg. Dagbladet er kjent med at kretsen i Oslo Frp som støtter Zähler ikke ønsker at hun trer til side for Carl I. Hagen, dersom han høylytt skulle ønske tredjeplassen.

Nominasjonsmøtet i Oslo Frp finner sted 5. desember.

