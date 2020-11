annonse

Det republikanske partiet i Michigan holdt pressekonferanse fredag der de avslørte at over 6000 stemmer for Donald Trump hadde på magisk vis skiftet til Joe Biden etter en «datafeil».

Fox News sendte pressekonferansen der republikanere i delstaten ber om omtelling i 47 av fylkene som bruker dataprogrammet Dominion som det nå er funnet feil på.

Dominion blir også brukt i vippestatene Arizona, Pennsylvania, Nevada, Minnesota, Georgia og Wisconin. Disse vippestatene avgjør hvem som blir den neste presidenten av USA.

MASSIVE.

"Ballots were counted for Democrats that were meant for Republicans… tabulating software 'glitched'… We have now discovered that 47 counties used this same software."

MI GOP Chair reveals corrupt software flipped thousands of votes from Trump to Biden. Watch!👇 pic.twitter.com/ORXa77vkHU

— Kyle Becker (@kylenabecker) November 6, 2020