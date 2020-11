annonse

Har avfulgt Trump på Twitter.

Mainstream media i USA, anført av liberale CNN, erklærte lørdag ettermiddag norsk tid Demokratenes presidentkandidat Joe Biden som valgvinner i USA.

Klokken 17:40 fulgte vårt hjemlige NTB opp og utropte Biden som USAs neste president.

Dette skjer til tross for at presidentkandidat Donald Trump fra Republikanerne bestrider deler av valgresultatet og har brakt påstått valgfusk, herunder stemmejuks, inn for retten.

Utspillet var tilfeldigvis timet slik at det kom kort tid før Trumps advokat Rudy Giuliani 17:30 norsk tid skulle kunngjøre at valget i delstaten Pennsylvania tas til retten mandag.

Etter CNNs «proklamasjon» har statsledere og andre folkevalgte stått i kø for å gratulere Biden med den angivelige seieren. Her er en oversikt basert på NTB.

Erna Solberg, Norges statsminister:

– På vegne av den norske regjeringen vil jeg gratulere Joe Biden med seieren i presidentvalget. USA er Norges viktigste allierte og vi samarbeider tett på mange områder. Jeg ser frem til å utvikle samarbeidet med USA videre under Bidens ledelse, sier Solberg.

– Nå blir det viktig for presidentkandidatene å lede an i å forene og forsone et splittet samfunn. Erkjennelse av valgnederlag er et viktig ledd i den prosessen, fortsetter hun med et dårlig skjult spark til Donald Trump.

On behalf of the Norwegian Government, I congratulate @JoeBiden on his election victory. The US is Norway’s most important ally and we work closely together in many areas. I look forward to developing our cooperation with the US under Mr Biden’s & @KamalaHarris leadership. — Erna Solberg (@erna_solberg) November 7, 2020

– Vi ser frem til godt samarbeid med Biden-administrasjonen blant annet i FNs sikkerhetsråd og i den internasjonale innsatsen mot koronapandemien og mot klimaendringer. Det er også svært gledelig at Kamala Harris blir USAs første kvinnelige visepresident, legger Solberg til.

Ine Eriksen Søreide, Norges utenriksminister:

– Jeg tror særlig det nærmeste året vil bli preget av at USA ønsker å ta kontroll over pandemien og over økonomien, men samtidig at de vil sende signaler om at de ønsker å ta internasjonalt lederskap igjen, sier Søreide, og tilføyer:

– Jeg tror ikke det er tvil om at det vil bli mer forutsigbarhet, men vi har også opplevd i denne perioden at det har vært stor interesse for norske synspunkter og vi har hatt mulighet til å påvirke politikken som har vært viktig for Norge.

– Men samtidig ser vi at det Joe Biden og Kamla Harris har signalisert veldig klart er at de ønsker å være mer forutsigbare i møte med sine nærmeste allierte og det tror jeg mange kommer til å sette pris på, tror utenriksministeren.

Audun Lysbakken, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti:

– Det er en sann glede å se Donald Trump tape valget. Bidens seier er et nederlag for Trumps skamløse løgner og forakt for valgprosessen, sier Lysbakken i en kommentar til NTB.

– Dessverre er USAs problemer ikke over, det er et dypt splittet land med et demokrati i krise, sier SV-lederen videre.

– Jeg er redd Biden vil legge seg for langt inn mot sentrum, men håper han tar fatt på det grunnleggende problemet i USA som er den enorme økonomiske ulikheten, og den avmakten mange amerikanere med rette føler, mener Lysbakken.

Boris Johnson, Storbritannias statsminister:

– Gratulerer til Joe Biden med hans valg som USAs president og til Kamala Harris med hennes historiske prestasjon, heter det fra Johnson.

– Vi ser frem til å jobbe tett sammen om våre felles prioriteringer, fra klimaendringer til handel og sikkerhet, skriver britenes statsminister.

Den europeiske union:

– Vi har notert oss den siste utviklingen i den amerikanske valgkampen, og med bakgrunn i det gratulerer vi Biden og Harris med å ha nådd nok valgmenn til å vinne presidentvalget, sier Charles Michel, som leder Det europeiske råd.

Michel veier dermed sine ord litt nøyere enn Norges Erna Solberg, og sier ikke at Biden har vunnet valget, men at han har vunnet nok valgmenn. En lignende gratulasjon kommer fra EU-president Ursula von der Leyen.

Angela Merkel, Tysklands forbundskansler:

– Jeg ønsker ham all lykke og suksess fra hele mitt hjerte, og også gratulerer til Kamala Harris, som første kvinne som blir valgt til visepresident i sitt land, uttaler Merkel gjennom sin talsmann Steffen Seibert.

Merkel har for øvrig avfulgt Trump på Twitter.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Canadas statsminister Justin Trudeau gratulerer også.

NATO:

– Et sterkt NATO er bra både for Nord-Amerika og Europa. (…) Jeg ønsker valget av Joe Biden som USAs neste president hjertelig velkommen. Jeg kjenner Biden som en sterk NATO-tilhenger og det transatlantiske samarbeidet, sier generalsekretær Jens Stoltenberg.

Videre uttaler Stoltenberg at amerikansk lederskap er viktigere enn noen sinne i en uforutsigbar verden og at han ser fram til å jobbe med Biden.

Barack Obama, USAs tidligere president:

– Jeg kunne ikke være stoltere av å gratulere vår neste president Joe Biden og vår neste førstedame Jill Biden, sier Barack Obama, som er Bidens partikollega, og som var USAs president fra 2009 til 2017.

– Jeg kunne heller ikke vært stoltere over å gratulere Kamala Harris og Doug Emhoff (hennes ektemann, red.anm.) for det banebrytende valget (grunnet hennes hudfarge, red.anm.) av Kamala som vår neste visepresident, fortsetter Obama, som selv ble USAs første sorte president.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Nancy Pelosi, speaker i USAs underhus:

– Seieren gir en ny dag med håp for USA, sier Pelosi.

– Ved å velge Biden, har de valgt en samlende person som verdsetter tro, familie og lokalt samhold, og som utrettelig vil jobbe for å helbrede vår nasjon, legger hun til.

Mitt Romney, senator for Republikanerne:

– [Min kone] Ann og jeg gratulerer påtroppende president Joe Biden og visepresident Kamala Harris. Vi kjenner dem begge som godviljede og beundringsverdige folk, skriver Romney, som har vært en krass kritiker av partifellen Trump.

