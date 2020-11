annonse

Dette er en krigserklæring mot Facebook og andre som ønsker å kontrollere våre tanker, og jeg håper å få med meg Resetts lesere på å erklære krig mot meningstyranniet som blir presset på oss av de ikke-valgte og anti-demokratiske oligarkene i Silicon Valley.

Den 4. november, dagen etter valget i USA slettet FB min profil, med alle bilder, alle poster på alle sider og grupper, alt jeg har gjort siden 2007, uten forvarsel, uten å gi noen grunn bortsett fra at minn profil strider mot deres retningslinjer. Alle venner er slettet, inkludert gode resettere som Helge Lurås og Shurika Hansen, 5000 FB kontakter og et par tusen følgere forsvunnet.

Først trodde jeg dette var en misforståelse, og ble bedt om å laste opp passet mitt som bevis på min identitet, men umiddelbart etter at jeg hadde lastet opp passet mitt fikk jeg tilbakemelding om at «Facebook-kontoen din ble deaktivert fordi den ikke oppfylte fellesskapsstandardene våre. Vi har allerede vurdert denne avgjørelsen, og den kan ikke reverseres.»

Jeg har altså ikke bare fått 24 timers eller 30 dagers FB fengsel. Dette ser ut til å være forbud på livstid for Kristian Kahrs på FB.

Siden FB ikke har begrunnet sin sletting av profilen min, kan jeg bare spekulere hva grunnen kan være, og det er heller ikke mulig å snakke med noen personer som jobber for FB om dette. Men jeg har delt mye om at jeg ser på Donald J. Trump som det eneste alternativet for å redde demokratiet og rettsstaten.

Offentlig har jeg advart mot det statskuppet som nå skjer i USA. Jeg har advart mot #obamagate og måten Hunter Bidens laptop kan bli brukt av Kina og Russland til å presse Joe Biden til innrømmelser. Kina og Russland vet mer om Joe Biden enn han setter pris på.

Hvis Joe Biden greier å vinne valget i USA, blir sensuren i sosiale medier og fra oligarkene i Silicon Valley verre. Med Trump har vi en sjanse til å bremse deres sensuriver.

Det kan også være at FB har slettet kontoen min fordi jeg er meget tydelig på at jeg forsvarer Serbias territorielle integritet med provinsen Kosovo og Metohija, som en tidligere NATO krigshisser, som har blitt en kriger for fred og demokrati.

Siden FBs hovedkvarter på Balkan ligger i Kroatia, kan det hende at de ikke liker at jeg har utfordret den kroatiske regjeringen på diskrimineringen de holder på med og den manglende evnen til å ta et oppgjør med naziregimet som regjerte i Kroatia under andre verdenskrig.

Så hvordan kan Resetts lesere bli med i krigen mot Facebook? Vi er nødt til å skape sterke nettverk, uavhengig av Facebook. Å stole kun på Facebook er veldig dumt fordi de er en publisist ikke en uavhengig plattform. Hvis du fremdeles vil være på FB, vil det være lurt å ta en regelmessig kopi av all din aktivitet.

Hva ellers kan du gjøre? Først, hvis du har muligheten, støtt Resett og bli med på nyhetsbrev for å få nyheter direkte til innboksen din, uavhengige av sosiale medier.

Og om du ønsker å følge min kamp mot anti-demokratiske globalister, vil jeg gjerne at du får mine nyhetsbrev til eposten din. Du kan også følge meg på sosiale medier uten sensur, altså Gab, Parler eller Telegram.

Jeg vil også anbefale resettere om å organisere sine kontakter på en god og strategisk måte. I min adressebok har jeg for øyeblikket 5104 kontakter, meget godt segmentert i forhold til om de er patrioter, globalister og andre interesser i tillegg til geografisk segmentering. Når det gjelder mine tidligere FB venner har jeg eposten til 3268 av dem. Jeg er derfor ikke så sårbar når dagen som jeg har ventet kom da FB slettet min konto.

Resettere, er dere klare til krig? La meg sitere min favorittsalme, Alltid freidig:

Kjemp for alt hva du har kjært,

dø om så det gjelder!

Da er livet ei så svært,

døden ikke heller.

