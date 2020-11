annonse

Avviser juks.

– Statlige og lokale ansatte ved valgstasjonene har virkelig trådt til. Og det har vært få klager på hvordan valget har blitt gjennomført, sa Ellen Weintraub til CNN lørdag, og mener samtidig det ikke finnes bevis for valgfusk av noe slag.

Weintraub er leder av USAs føderale valgkommisjon, skriver NTB, som imidlertid utelater at hun også er medlem av Demokratene.

– Det finnes ikke bevis for noe form for valgfusk. Ikke noe bevis for at ulovlige stemmer har blitt avlagt, understrekte Weintraub.

Fra flere delstater meldes det om påståtte uregelmessigheter ved levering og behandling av stemmesedler, herunder de omstridte poststemmene. Disse forholdene kommer trolig til å versere i domstolene i flere uker.

