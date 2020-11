annonse

Frp-politiker Jon Helgheim hadde møte med Islamic Cultural Center (ICC).

– Vi skal leve og snakke sammen, svarer Helheim på kritikk.

Styreleder i ICC Arshad Jamil, støtter Helgheim, og sier: «voksne folk skal snakke sammen».

– Det vi var helt enige om på det møtet, var at vi ikke ønsker et samfunn som Frankrikes her i Norge. Da har vi samme mål. Det er et fint utgangspunkt, selv om veien til målet er ulik, sier Jamil til Utrop, og legger til at dialog er viktig:

– Vi må prate med, og ikke om hverandre. I et flerkulturelt samfunn, med de utfordringene det innebærer, og spesielt med tanke på hvordan debattklimaet ofte utvikler seg, er vi nødt til å sitte mer sammen og jobbe for et inkluderende Norge.

Jamil opplevde det personlig å møte ansikt til ansikt, uten media og debatt som formål. Det ble et åpent og konstruktivt møte, og han fikk respekt for Helgheim som person.

Han forteller videre at ICC har langvarig tradisjon med å invitere politikere og andre relevante samfunnsaktører.

– For 15 år siden gjestet Carl I. Hagen vår moské, hvor vi hadde et liknende møte. Vi har også hatt ulike møter med andre politikere og trossamfunn i forbindelse med vårt engasjement og arbeid.

