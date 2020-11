annonse

Skarpladde våpen på Nordstrand.

Den første lørdagen i november har lovens lange arm hatt mange og nokså varierte oppgaver å henge fingrene i.

Etter at de nye COVID-19-bestemmelsene for hovedstaden trådte i kraft, har politiet begynt å utferdige bøter og anmeldelser for brudd på smittevern. Det fikk en privatfest-arrangør og hans gjester erfare da politiet i morgentimene banket på døren på et ikke angitt sted i Oslo.

Dernest måtte politiet ta hånd om en person som skal ha forvillet seg inn i Festningstunnelen under Bjørvika.

– Festningstunnelen vestgående 11.30. Vi er på stedet etter melding om en person som gikk i tunnelløpet. VTS har stengt avkjøringsrampen fra Festningstunnelen og opp mot Dronning Mauds gate til vi har kontroll på mannen, skrev politiets operasjonssentral.

Rett før klokken sju lørdag kveld satte politiet kursen ut til Bærum, hvor 10-15 personer skal ha barket sammen med batonger og andre slagvåpen. Pepperspray skal også ha blitt brukt av slåsskjempene, hvis etnisitet ikke nevnes.

Vel fremme konstaterte politiet at ingen av hadde nevneverdige skader. De involverte partene var imidlertid ikke veldig villige til å snakke med politiet, og ble bortvist fra Sandvika Storsenter. Her ble ingen anmeldt, ikke engang bøtelagt.

#Bærum. Vi har flere patruljer på vei til Sandvika Storsenter. Melding om slagsmål mellom ca 10-15personer. Flere skal ha batong og slagvåpen. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 7, 2020

Deretter bar det tilbake til Oslo, hvor en person gikk løs med våpen på Søndre Nordstrand i 19:30-tiden, meldte innringere.

– Vi er med flere patruljer og politihelikopter i området Dal/Brenna etter melding om at en person skal ha blitt observert med skytevåpen utenfor et hus. Vi har funnet 2 stk skytevåpen og har pågrepet 2 personer, som kan settes i sammenheng med hendelsen, skriver politiet. Ifølge NTB dreier det seg om et gjengoppgjør.

– Da vi kom til stedet, var mannen borte, men politiet finner to skarpladde våpen i en søppelbøtte. Disse våpnene greier vi å knytte til to personer, en mann og en dame i 20-årene. Ingen skudd er avfyrt, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo Politidistrikt.

