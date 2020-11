annonse

Sett i et demokratiperspektiv er dekningen av det amerikanske presidentvalget i NRK, TV2, Aftenposten, VG og resten av norsk presse skremmende.

Svært skremmende! Den er så systematisk partisk, usaklig og blottet for motforestillinger og journalistisk kontradiksjon at den likner mer på en hybrid militær informasjons- og påvirkningssoperasjon enn på det en normalt forbinder med journalistikk.

Selv Wall Street Journal, som sammen med CNN, CNBC, York Times og Washington Post har stått i fremste rekke i den liberale pressens kampanjejournalistikk mot Donald Trump og vært en av hovedkildene til den billige klipp-og-lim-journalistikken, skrev i går en forbilledlig balansert editorial om valget. Den kunne aldri stått i f.eks. Aftenposten.

Siden Aftenpostens klippe-og-lime-redaksjon garantert glatt kommer til å overse denne lederen i WSJ, kan det være grunn til å gjøre oversetter- og klippe-og-lime-jobben for dem. WSJ skriver bl.a. følgende;

«Mr. Trump har enhver rett til å kreve omtelling av stemmene dersom valgresultatet er jevnt, samt å bruke domstolene for å avklare om det foreligger valgjuks. Joe Bidens advokater har allerede vært i domstolene i ukevis for å påvirke valgreglene når det gjelder poststemmer. Mr. Biden burde også ønske omtelling og en avklaring av valgets legitimitet i rettsapparatet.

Trump-kampanjen må kunne fremlegge konkrete bevis på valgjuks. Det er ikke tilstrekkelig å påstå at Philadelphia historisk er korrupt, selv om det er det, eller at delstatens valgorganer er partiske…. Stemmetellingen i Arizona og Georgia ser ut til å ha vært profesjonell og transparent.

Det samme kan ikke sies når det gjelder Philadelphia, hvor Trump-kampanjen måtte henvende seg til domstolene for at deres valgobservatører skulle kunne observere opptellingen. Og utrolig nok, motsatte Demokratenes advokater seg dette. Dette er klart feil måte å opptre på….

Pennsylvanias Høyesterett som er dominert av demokrater bidro også til mistanke om juks ved å endre delstatens gjeldende valglov slik at poststemmer skulle telles etter at valglokalene hadde stengt og helt frem til 6. november. Vi advarte flere ganger om at et slikt rot kunne inntreffe og amerikansk Høyesterett kunne ha intervenert. Men Chief Justice John Roberts nektet.

Trump-kampanjen har levert omfattende påstander om at tusener av stemmer i Nevada stammer fra innbyggere som ikke lenger har bosted der. Det må kunne bevises på den ene eller andre måten. I så fall må bevis fremlegges for domstolene.

Trump-velgernes mistanke om valgjuks har sin bakgrunn i motpartens oppførsel de siste fire årene. Demokratene sprer fortsatt valgjuks rykter om Stacey Abram’s tap i Georgia i 2018. Demokratene aksepterte aldri Trumps seier i 2016 og Hillary Clinton surrer fortsatt om at det var russerne som vant valget for Trump.

Det samme gjelder partiske media og ekkokammeret som kjørte fram Steele-dossieret og serverte det som bevis for Russia collusion-farsen. FBIs overtramp i 2016 var en åpenbar skandale som media ville ha eksponert dersom den hadde blitt rettet mot en Demokrat. I stedet behandlet de Adam Shiff’s løgner som om det sto skrevet i bibelen. Og måten New York Times nå søker å bortforklare hvorfor nesten 70 millioner amerikanere igjen stemte på Donald Trump? Look in the mirror, folks.»

Som sagt, dette kunne aldri Aftenposten skrevet. Det sier noe om den manglende kunnskapen om amerikansk innenrikspolitikk. Det sier noe om den manglende kvaliteten på dagens journalistikk i Norge. Og det sier noe om norske redaksjoners politiske slagside. Manglende kunnskap og åpenbar politisk agenda er en dårlig kombinasjon for pressen i et demokrati.

Eller for å si det med Wall Street Journal: «Look in the mirror, folks.»

