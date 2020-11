annonse

Det fremgår av en undersøkelse at 67 av 90 spurte muslimer har opplevd hets.

Forskerne Rune Ellefsen, Azin Banafsheh og Sveinung Sandberg har sett nærmere på muslimhat i en undersøkelse som en del av et større forskningsprosjekt kalt «Radikalisering og motstand». 90 muslimer i alderen 18 til 32 år er intervjuet. Undersøkelsen er omtalt på nettstedet forskning.no.

Det fremgår av undersøkelsen at det er hetsen muslimene møter ansikt-til-ansikt, og som er rettet mot dem personlig, som påvirker dem mest. Dette til tross for at vi stadig hører mest om hets i sosiale medier og på nett.

– Det vanligste er kanskje at folk får kommentarer som «jævla muslim» og «jævla terrorist». Mange som jobber med kunder i tjenesteytende næringer, opplever dette, forteller Banafsheh.

Unge muslimer forteller også at de opplever at folk de setter seg ved siden av på bussen reiser seg og finner et annet sete.

Les også: Anti-islamsk? Å skjære over halsen var dessverre profeten Muhammeds metode mot muslimenes fiender

Tre strategier

Forskerne har fått et innblikk i hva slags holdninger muslimene møter, og litt om hvordan de forholder seg til disse. De peker i undersøkelsen på tre hovedsakelige strategier muslimene benytter seg av for å møte holdningene.

En av disse strategiene dreier seg om å snakke tilbake, altså om å svare poengtert om beskyldninger om islam. En av deltagerne, Ahmed (26) mener det er viktig å ha gode argumenter og kunnskap om islam.

En andre strategi er å gå i dialog, og å møte de som har fordommer med åpenhet og en positiv innstilling. Amina (19) har gitt uttrykk for at hun har positive erfaringer med å møte fordommer med vennlighet.

Den tredje strategien handler om å leve som et godt eksempel, i tråd med religiøse forbilder. Sara (24) peker på fortellinger om profeten Muhammed.

Hijab og skjegg

Kvinner i hijab og menn med skjegg er særlig utsatte for hets, hevder forskerne.

– Noen har derfor sluttet å bruke hijab eller å gå med skjegg. De opplever det som belastende å bli sammenlignet med en terrorist, forteller Banafsheh.

Studien viser at 67 av de 90 intervjuede muslimene hadde opplevd hets, diskriminering eller sosial ekskludering fordi de var muslimer.

