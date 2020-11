annonse

Demokrater, og folk innad i det republikanske partiet som ikke støtter Trump, har allerede begynt å skremme de som har støttet den amerikanske presidenten.

Nå som demokratene ser ut til å få sin president i Det hvite hus er de ikke redd for å fortelle verden hvilken strategi de ønsker videre. Den omstridte politikeren og kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez oppfordrer folk til dokumentere og skrive ned navn på de som støtter Trump slik at de kan bli holdt ansvarlig i fremtiden.

– Er det noen som arkiverer disse meldingene fra Trump-støttespillere slik de ikke slipper unna i fremtiden? Jeg spår mange slettede tweets, skrifter og bilder, skriver hun på twitter.

Ocasio-Cortez har tidligere blitt omtalt som «demokratenes stjerneskudd» i statskanalen NRK.

Is anyone archiving these Trump sycophants for when they try to downplay or deny their complicity in the future? I foresee decent probability of many deleted Tweets, writings, photos in the future

– Husk hva de har gjort!

En som jobbet i Obamas administrasjon svarte at de har opprettet noe som heter «The Trump Accountability Project».

Databasen på nettsiden til «The Trump Accountability Project» inneholder en liste over føderale dommere utnevnt av presidenten.

En kvinne har lenket til nettsiden som er opprettet. På forsiden står det «Husk hva de har gjort».

– Vi må aldri glemme de som fremmet Trump-agendaen, står det videre.

Journalister på lag

En ansatt ved avisen Washington Post skriver på twitter at alle de som sår tvil om valgresultatet «ikke bare diskvalifiseres fra å ha offentlig verv, men utstøtes fra samfunnet».

En latinamerikaner fra Venezuela ble sjokkert da han leste meldingen fra Washington Post-kommentatoren.

– Dette var akkurat det som skjedde i mitt land Venezuela. De laget en liste over 3 millioner mennesker. Alle ble utestengt for enhver statlig “fordel”, eller hvilken som helst jobb. Tusenvis ble sparket etter den listen. Meg inkludert. Denne taktikken er en vanlig praksis i tvilling-ideologiene fascisme / sosialisme, skrev mannen.

This is exactly what happened in my country, Venezuela, they make a list of 3 million of people, everyone was banned for any state "benefit " or any job, thousands was fired after that list. Me included.

This tactic is a common practice in the twins ideologies Fascism/Socialism.

— M. Cobretti (@Gorilalomoplata) November 7, 2020