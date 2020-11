annonse

Særlig hvis dette er koblet til det udødelige fordi da vil man ikke vise noen frykt.

For å bekjempe noen som mener de har en guddommelig «rett» til å ta livet av oss må vi ikke bare forsvare oss passivt. Vi må selv utvikle vår «rett» til å eksistere og ved det vår «rett» til å bekjempe de som ønsker å bekjempe oss.

Et forsvar starter inne i hodet. Føler du ikke at du har noen «rett» til landet ditt og ultimat; noen «rett» til livet ditt (for mister du landet ditt, hvor skal du bo? Hva skal du leve av?) så har du allerede tapt kampen.

Hvorfor trenger vi kristendommen for å vinne denne kampen? Hvorfor kan ikke vår tro på sekularisme, frihet, demokrati, menneskerettigheter osv. redde oss?

Fordi det er nettopp disse idealene som har forrådt oss. Når vi nå har fått en ny, fiendtlig ideologi inn i landet så makter vi ikke å skyve den ut, vi makter ikke å forsvare oss mot den fordi vi er så idealistiske at vi mener at også denne fiendtlige ideologien har “rett” til å eksistere enda dens innhold er at vi ikke har noen «rett» til å eksistere. Så selvutslettende er vi altså.

Så demokrati, menneskerettigheter og sekularisme kan ikke redde oss. Kun kristendommen kan redde oss fordi den sier at den fiendtlige ideologien er gal. Kristendommen opererer med begrepene rett og galt, demokratiet gjør ikke det.

Islam er gjesten som ikke tolerer andre gjester, men som verten ikke makter å kaste ut fordi verten ønsker å være tolerant. Kristendommen er ikke tolerant. Jesus rev ned bodene utenfor tempelet. Jesus var intolerant. Han trodde på rett og galt.

Så lenge vi er slaver av kun demokrati og rettigheter vil vi ikke ha noe forsvar mot de som ikke respekterer oss og de som ikke en gang unner oss livet eller noen rett til våre land. De betrakter oss som sine rettmessige fiender og ifølge deres ideologi er vi vantro uten rett til hverken liv eller eiendom. Så lenge vi tolerer de som ikke tolererer oss er vi fortapte. Demokrati og rettigheter kan ikke redde oss. Tvert imot, det er de som har ført oss dit vi er i dag. Folk som ikke unner oss noen rettigheter bør ikke selv ha noen rettigheter. Å gi dem det er overmot. Hybris. Tro på egen gudommelighet. Vi tror vi er hevet over virkeligheten.

Kristendommen sier at alle er like. At ingen har noen rett til å ta andres land eller liv. At folk har rett til sine egne land. Det 9. bud: du skal ikke begjære din nestes eiendom.

