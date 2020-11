annonse

Microsoft-grunnlegger Bill Gates ser frem til å jobbe med Joe Biden og hans administrasjon.

– Gratulerer til Biden og Harris. Takk til valgansvarlige og kampanjearbeidere som har arbeidet utrettelig for å sikre at et rekordstort antall amerikanere kunne avgi valg og få det telt i løpet av en så utfordrende tid for landet vårt.

– Jeg ser frem til å samarbeide med den nye administrasjonen og ledere på begge sider i Kongressen for å få kontroll over den voksende pandemien, og engasjere partnere over hele verden om spørsmål som fattigdom og klimaendringer, og ta opp spørsmål om ulikhet og muligheter hjemme, skriver Gates på twitter.

I look forward to working with the new administration and leaders on both sides in Congress on getting the surging pandemic under control, engaging partners around the world on issues like poverty and climate change, and addressing issues of inequality and opportunity at home.

— Bill Gates (@BillGates) November 7, 2020