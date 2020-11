annonse

Det var ikke alle som ønsket å feire Joe Bidens tale lørdag kveld.

En gruppe demonstranter fra den venstreradikale gruppen Black Lives Matter samlet seg utenfor det hvite hus og kalte sine venstreorienterte venner for noen jævla idioter.

Også venstreorienterte journalister, som har hyllet Black Lives Matter i sine aviser, ble kalt jævla idioter.

“For all of you f—ng journalists, for all of you white liberals who have been celebrating, getting drunk off your asses about Biden winning this election, you are all a bunch of f—ng fools!”

BLM-antifa group tries to crash Biden party outside White House. pic.twitter.com/j4yCc2iTpb

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 8, 2020