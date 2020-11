annonse

annonse

Et banner med påskriften «Verden vet at Trump vant #MAGA» fløy over Goodison Park lørdag i kampen mellom Everton og Manchester United.

Joe Biden har blitt erklært vinner av presidentvalget av media, men Trump-kampanjen hevder at de har avslørt store mengder juks med poststemmer.

«Hva er det Biden skjuler? Jeg vil ikke hvile før det amerikanske folket har den ærlige stemmetellingen de fortjener og som demokratiet krever», var noe av det Trump skrev i en pressemelding lørdag. Du kan lese hele pressemeldingen her.

MAGA

Rettsaken mot USA-valget starter mandag og i flere vippestater ligger det an til omtelling ettersom flere har stått frem og fortalt om valgjuks.

En postmann har også sagt at han vil vitne under Ed etter valgfusket han opplevde på sin arbeidsplass.

Fotballen ruller imidlertid videre i England, og lørdag hadde fotballsupportere betalt for at et fly med påskriften «Verden vet at Trump vant #MAGA» fløy over Evertons hjemmebane Goodison Park. En hyllest til den amerikanske presidenten.

Football fans have decided to get behind President Donald Trump’s election campaign by flying a banner over Goodison Park this afternoon.

What is your response? pic.twitter.com/r0ixxt48YH

— talkRADIO (@talkRADIO) November 7, 2020