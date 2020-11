annonse

Det populære programmet «Judge Jeanine Pirro» ble lørdag avlyst av Fox News etter at de fant ut at hun ville ta president Trump i forsvar og skulle rapportere om påstått valgsvindel, melder Newsmax.

Fox News har hatt en dårlig uke, mener mange. Først gikk Donald Trump kraftig ut mot kanalen på valgdagen, og sa at kanalen ikke lenger var til å kjenne igjen.

– Den største forskjellen nå og fire år siden er Fox. Det var en annerledes TV-kanal. Dere har noen bra folk, men det er mye annerledes. Dere har flere demokrater som gjester, enn republikanere, sa Trump til de ansatte i programmet Fox and Friends.

Mange ble overrasket og oppgitt, flere også rasende, da Fox News senere på kvelden kunngjorde at Joe Biden hadde vunnet Arizona til tross for at 25 prosent av stemmene ikke var opptalt.

Verken CNN eller andre venstreorienterte nyhetskanaler gjorde det samme.

Fox News trakk deretter tilbake kunngjøringen, men det var for sent. Flere konservative gikk hardt ut mot Fox News, og i Arizona ble det ropt «Fox News suger» i demonstrasjoner for Trump i delstaten.

“They’re actually chanting Fox News Sucks” pic.twitter.com/XqfiHln6Mt — Acyn Torabi (@Acyn) November 5, 2020

Avlyst

Fox News er USAs største nyhetskanal, og har vært populær hos mange Trump-velgere.

Men lørdag kunne Newsmax melde at den populære programlederen Jeanine Pirro fikk sitt program avlyst og suspendert, fordi hun ville forsvare Trump og avsløre valgjuks.

– Jeg håper hun slutter. Fox News har mistet all troverdighet. Fox News ble grunnlagt for å være et alternativ til Mainstream media. Nå virker det som de er mer bekymret hva New York Times skriver om dem, enn hva deres egne seere mener, sa TV-kommentatoren Greg Kelly til Newsmax.

Fox News reportedly scrapped tonight’s episode of 'Justice With Judge Jeanine' due to her defense of President Trump and her “attempt to expose voter fraud,” according to @newsmax pic.twitter.com/MVK1Quq7gH — Breaking911 (@Breaking911) November 8, 2020

Newsmax er i kraftig vekst og har hatt rekordhøye tall på direktesendingen gjennom hele valget. Mange av videoene de legger ut på Youtube får ofte hundre tusener av visninger på kort tid.

Kanalen blir streamet på Youtube og kan, i motsetning til Fox News, også sees direkte på Youtube i Norge.

Fox News har ikke kommentert saken.

