annonse

annonse

Det nye regjeringskvartalet kan komme til å koste opptil 36,5 milliarder kroner og nå vil Frp be regjeringen finne billigere løsninger.

Frp legger på mandag frem sitt alternative budsjett. Der foreslår de å kutte hele den foreslåtte bevilgningen fra regjeringen på 1,3 milliarder kroner, skriver NTB.

– Vi mener regjeringen må komme tilbake til Stortinget med flere ulike alternativer og kostnadsbesparende tiltak, sier Sivert Bjørnstad (Frp) i finanskomiteen til Aftenposten.

annonse

Bjørnstad kaller det er uforståelig at der mulig å bruke like under 300.000 kroner per kvadratmeter i prosjektet og sier videre at det bygges nye sykehus både i Drammen og Stavanger for rundt 80.000 kroner per kvadratmeter

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474