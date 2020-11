annonse

annonse

Joe Biden og hans tilhengere skulle feire at media har utropt 77-åringen som president. Det endte med full slåsskamp.

En svart mann gikk til brutalt angrep på en kvinne under feiringen av Joe Biden i Madison, Wisconsin.

Etter at mannen hadde slått løs på kvinnen, ble Black Lives Matter-demonstrantene sinte på politiet for at de arresterte voldsmannen.

annonse

Se video under.

A vicious fight breaks out at a Biden celebration rally in Madison, Wisc. attended by BLM. Video by @RebsBrannon: pic.twitter.com/J4DN3QMGQe — Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 7, 2020

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474