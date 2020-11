annonse

En filmplakat for oppfølgeren til «Borat» skaper furore i muslimske miljøer.

I forbindelse med at oppfølgeren til den satiriske filmen «Borat» nylig ble sluppet, har bussene i Paris blitt dekket med filmplakater der den mannlige hovedkarakteren kun er ikledd et munnbind som såvidt dekker kjønnsorganet. Dette reagerer franske muslimer sterkt på, og de krever nå at filmplakatene fjernes. Det rapporterer New York Post.

Karakteren Borat har også på seg en ring der «Allah» er skrevet på arabisk. Dermed har muslimer henvendt seg til RATP, selskapet som drifter kollektivtransporten i den franske hovedstaden, for å be dem ta ned plakatene, som de hevder krenker islam.

«Provoserende»

Blant klagerne finnes dessuten mange bussjåfører, som i stor grad er muslimer.

I sosiale medier er plakatene omtalt som «krenkende», «provoserende» og «respektløse».

RATP slår imidlertid fast at de ikke kommer til å ta bort plakatene og at kampanjen «under ingen omstendigheter» vil bli avbrutt.

I en annen fransk by, Evry, har selskapet TICE derimot etterkommet krav fra muslimer og fjernet plakatene de hadde på sine busser.

