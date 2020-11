annonse

Flere postmenn har stått frem og fortalt om valgfusk i det amerikanske valget. Nå står ny postmann frem med fullt navn og sier han frykter for sin egen og familiens sikkerhet.

Resett har tidligere skrevet om en anonym tipser i postvesenet i Michigan som hevder han ble instruert til å tilbakestille datoen på flere stemmesedler, slik at de kunne inkluderes i den avgjørende tellingen.

Den anonyme postmannen hevder i et intervju med Project Veritas at han og hans kolleger ble fortalt at de skulle «samle alle stemmesedler de fant i postkasser, samlebokser og utgående post» på onsdag og «skille dem ut på slutten av dagen, slik at de kunne stemple dem med forrige dags dato».

BREAKING: Michigan @USPS Whistleblower Details Directive From Superiors: Back-Date Late Mail-In-Ballots As Received November 3rd, 2020 So They Are Accepted “Separate them from standard letter mail so they can hand stamp them with YESTERDAY'S DATE & put them through"#MailFraud pic.twitter.com/n7AcNwpq80 — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 5, 2020

Livredd

Etter at postmannen sto frem har flere andre gjort det samme.

Postmannen Richard Hopkins står nå frem med fullt navn etter at overordnede på hans postkontor klarte å identifisere ham som en av varslerne. Hopkins sto først frem hos Project Veritas som anonym dagen før.

Hopkins fortalte Project Vertias at ledelsen i postvesenet beordret ham til å tilbakestille datoer fra post-stemmer slik disse kunne bli talt i valget. Dette er ulovlig, ifølge amerikansk lov.

BREAKING: Pennsylvania @USPS Whistleblower Richard Hopkins Goes Public; Confirms Federal Investigators Have Spoken With Him About Postmaster Rob Weisenbach's Order To Backdate Ballots To November 3rd, 2020#ExposeUSPS pic.twitter.com/wdO8vUx2Vj — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 6, 2020

Ble oppringt etter intervju

Ifølge Townhall.com skal Hopkins ha blitt oppringt fra postkontoret han jobber tjue minutter etter at Project Veritas la ut videoen på sosiale medier. De fortalte Hopkins at han ikke trengte å komme på jobb dagen etter.

Hopkins frykter nå for sin egen sikkerhet, og har startet en pengeinnsamling der han skriver følgende:

«Mitt navn er Richard Hopkins, og jeg jobber for øyeblikket for United States Postal Service i Erie, Pennsylvania. Jeg er villig til å vitne under ed at 2020-valgsedlene for presidentvalget blir tilbakedatert til 3. november av mine veiledere. Jeg tok den vanskelige beslutningen om å risikere alt i livet mitt for å komme frem med denne informasjonen om ekstreme forseelser fra postkontoret. Jeg er usikker på hva fremtiden bringer for meg, men jeg følte at folket har rett til å vite hva som egentlig skjer.

Postkontoret har allerede truet meg. Jeg er redd for meg selv, familien min og de nærmeste. Takk James O’Keefe og Project Veritas for å la meg fortelle historien min når andre ikke ville.

Vennligst støtt meg når jeg går videre med denne kampen.»

Faktisk i Norge

I Norge hevder den NRK-finansierte faktasjekkeren faktisk.no at videoene fra Project Veritas er «feilinformasjon».

«Påstander om valgfusk i USA florerer blant nordmenn på sosiale medier. Mange av påstandene er allerede tilbakevist av amerikanske faktasjekkere», skriver Faktisk.

Project Veritas blir omtalt av Faktisk.no som «det aktivistiske og høyreorienterte mediet Project Veritas». Den såkalte faktasjekkeren tilbakeviser alle tipserne som har stått frem og som nå føler seg truet på livet.

«Det er ikke bekreftet at postvesenet i Michigan tuklet med post-stemmer. Uansett ville det ikke ha noen betydning om stemmene fikk feil dato, siden post-stemmene måtte ha kommet frem inn klokken 20 på valgdagen for å bli talt», skriver Faktisk.

Faktisk.no har av uvisse grunner ikke lagt ut noen videoer fra Project Veritas i sin «faktasjekk», slik at folk selv kan bedømme hva som blir sagt av postmennene. De har kun lagt ved skjermbilder.

Selv om presidenten og flere topp-republikanere har snakket om omfattende valgfusk, påstår faktisk.no at det «florerer av feilinformasjon om valgfusk i Norge».

