Det kan ikke underslås at det vi nå er vitner til utspiller seg i verden er forstadiet til en global-orientert maktovertakelse som skal danne grunnlaget for en ny verdensorden. Og under et så altomfattende politisk mål blir vi også vitner til konstellasjoner man i utgangspunktet skulle tro var umulige. Men hensikten helliger midlet.

Verdenssosialismens autoritære ateisme er eksempelvis klare antagonister til religiøse utfordrere. Konfrontasjon synes umulig å unngå på sikt. Samtidig er det nyttig å ta ett skritt om gangen for å unngå flerfrontskrig før tiden er moden for det. Skal man skjønne taktikk og strategi med denne regien må man sette seg i globalistenes sted. Hva er mulig NÅ, og hva må ligge på vent.

Revolusjonære trenger også penger

Alle skjønner også at et slikt globalt fremstøt er totalt avhengig av giga-finanser. Skal Marx’ og Engels ide-verden ha fnugg av sjanser til oppstandelse fra de døde, må de bespises av turbokapitalister. Og for å få det til må de globale finans-oligarkene skjønne at de på sikt ikke har noe annet valg enn å joine de store massene. If you can’t beat them – join them. Det finnes ingen annen forklaring til at verdens rikeste slår seg sammen med sosialist-massene.

Det er bare å ta en titt på Kina, som med Biden/Harris i håndbagasjen seiler opp som jordens nye verdensledende supermakt. Selv Erna Solberg skjønner dette og legger seg flat for Xi Jinping.

Hvordan bli kvitt religion?

Brysomme religiøse nasjoner får bare lov til å holde frem til andre viktige skanser er varig vunnet. I januar 2016 sendte USA’s globalorienterte president Obama 400 millioner dollar i cash (3,6 milliarder kroner) til mullaene i Iran med et anonymt fraktefly. Offisielt som takk for «atomavtalen», men underforstått som løsepenger for amerikanske gisler i Teheran. Noen kommentatorer har i ettertid poengtert at en bieffekt av dette grepet samtidig forsynte Iran med finansielle muskler til innkjøp av nordkoreansk rakett-teknologi og plutonium. Skruppelløse, hardcore ateister kunne her med ett øyne håp om at mullaene ved hjelp av et slikt masseutryddelsesarsenal ble potente til å initiere et kjernefysisk angrep mot Israel med det resultat at kristenhetens og jødedommens arnested kunne legges i grus en gang for alle.

Israel er jo ikke arealmessig større enn gamle Hedmark fylke, og bare en eneste radioaktiv fulltreffer vil kunne bli altødeleggende for liv der. Israelske gjengjeldelsesraketter ville samtidig ødelegge hovedfiendens livsgrunnlag. Og vips er de tre største verdensreligionenes arnesteder borte fra kartet. Hvem andre worldwide vil da tro det finnes noen himmelsk entitet når Han ikke engang klarer å beskytte sine jordiske disiplers viktigste tilbedelsessteder. To indre og vekk me’n, het det i skøyteglanstiden.

Restene av religiøse enklaver vil da enkelt kunne kontrolleres/elimineres. Et globalt, totalitært jordisk regime kan ikke under noen omstendighet romme enklaver av religiøse eller andre opposisjonelle utfordrere. Skal massene forholdes rolige, må et rehabilitert FN ha tilstrekkelig autoritet til varig styringsdyktighet.

Nyttige idioter

Religion har opp igjennom tidene vært nyttige idioter i symbiose med elitene av konger og keisere. Og sett fra et globalistisk perspektiv er det selv i dag til en viss grad nyttig å la eksempelvis et fremadstormende islam bryte ned siste rester av kristenheten. Men alle skjønner at dette ikke kan fortsette. På et gitt tidspunkt må det komme til et oppgjør mellom teismen og ateismen. Mellom religiøse særinteresser og globalismen. De stadig sterkere interessene som ser for seg kloden styrt enhetlig ser selvsagt at religiøse fanatikere med masseutryddelsesvåpen er et umulig scenario. Det vil på sikt rett og slett ikke være plass for jordiske og himmelske «guder» på samme marked, sett fra materielle sosialisters synsvinkel. Verken finansielle eller politiske oligarker ser frem til et bunkerliv flere titalls meter under bakken uansett hvor mange indrefileter de har i fryserne.

First Manhattan, then Berlin..?

Dagens nyhetsbilde kan vanskelig forstås uten at man setter seg i kombattantenes sted og ser scenariene fra deres synsvinkler. Hvor vidløftige og bisarre de enn kan synes. Konservatisme har mange gode trekk når det gjelder å bevare bærekraftige samfunnsstrukturer. Men når stabiliteten trues er det maktpåliggende å tenke i nye baner for å kunne analysere utfordrernes hensikter. Da er det bedre å ha tatt feil og le litt i ettertid, enn å sitte ribbet tilbake med skjegget i postkassa fordi man ikke tok advarslene alvorlig. De mest tragiske verdenshendelser bærer mange vitnesbyrd om nettopp slike grove feiltakelser. Det skal man ikke mange tiårene tilbake i historien for å erfare.

Vesten er selvsagt den første og viktigste slagmarken NWO’ene må vinne. Og det gigantiske presset vår verden nå står overfor viser at det vi kan kalle 68-generasjonen nå har satt inn alt de har for et endelig oppgjør. First we take Manhattan, then we take Berlin. Eller var det omvendt?

Peace in our time!

