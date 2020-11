annonse

Hilde Restad er førstamanuensis ved Bjørknes høyskole. Hun har studert i USA og har i årevis vært hyppig brukt av NRK og TV 2 som kommentator om USA.

Det har vært delte meninger om Restad. Hun har omtalt Trump som rasist ved flere anledning, men det har ikke hindret norske medier fra å fremstille henne som objektiv ekspert.

Nå som Joe Biden ser ut til å vinne valget, har Restad skrudd opp aktivitetsnivået på Twitter. Og hun prøver også å nå et amerikansk publikum ved å skrive på engelsk. I en tweet på fredag skrev hun følgende

– I live in Norway. My 5-year old cheered when I told him Biden won. Any 5-year old who has watched the news knows Trump is a bully.

Oversatt til norsk:

– Jeg bor i Norge. Min femåring jublet da jeg fortalte ham at Biden vant. Enhver 5-åring som har sett nyheten vet at Trump er en bølle.

Men nå har Restad slette tweeten, med en kommentar at hun gjør det for «å ikke bli raportert til barnevernet». Hun har fått mye motstand fra Trump-tilhengere på Twitter, skriver hun.

Men Restad har ikke gitt seg med det. Hun har kastet seg inn i en polemikk om hvor barn får sine oppfatninger om Trump fra.

I en serie nye tweeter uttrykker hun støtte til Biden og forklarer at barna som støtter Biden og ikke liker Trump, ikke er indoktrinert. Det er simpelthen et faktum som blir «formidlet gjennom TV» at Trump er en bølle, slår NRKs og TV 2s ekspert fast.

a bully, and lots of kids have been scared by American politics that same period. That's not because of liberal bias, but because of the President's own words and behavior, as transmitted through TV. So y'all can calm down and take your anger at the election outcome elsewhere. pic.twitter.com/4NuegTSp3w — Hilde Restad (@hilderestad) November 7, 2020

It's a joyous day not because I care about Joe Biden, but because the United States has rejected right wing radicalism. But, for the record: 1. This really happened. 2. It has nothing to do with indoctrination, but rather that kids are very perceptive and catch snippets of news. — Hilde Restad (@hilderestad) November 7, 2020

Restads mange opptredener fortsetter å irriterer folk.

– Hun er en så dum og selvhøytidelig besserwisser at det er til å få fnatt av! Klarer ikke media å frembringe noen som skjønner litt mer av amerikansk politikk, skriver en person.

