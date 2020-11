annonse

NRK har plutselig skiftet narrativ i hvordan de skriver om folkemøter etter at Joe Biden ble utropt til valgvinner av media.

Da Donald Trump avholdt sine populære folkemøter før valget, skrev NRK daglig om «smittefaren», og at over 30 000 hadde blitt smittet av coronaviruset.

NRK skrev også at grunnen for at ingen møtte på Bidens folkemøter var fordi folk var «ansvarlige» og respekterte de såkalte smittevernsreglene.

Les også: NRK med negativ vinkling på smekkfullt Trump-rally: – Folk sto skulder mot skulder

– Puster lettet ut

Nå som Joe Biden har blitt utnvent som USAs neste president av media har NRK skiftet fokus. Nå er ikke statskanalen bekymret over at folk «står tett i tett» på store folkemøter.

«Folkefest flere steder i USA», skriver NRK med bilde av folk som står tett i tett og feirer etter Biden-kunngjøringen.

«Det amerikanske folket puster lettet ut», skriver journalistene Anders Magnus og Marthe Stoksvik.

Den statsfinansierte kanalen nevner ikke coronaviruset og bekymringen om smittespredning på Bidens folkefest.

CNN og andre venstreorienterte medier i USA har samme vinkling som NRK. Mange reagerer på sosiale medier om den partiske dekningen.

Andre reagerer på at demokratene og den etablerte pressen fortalte før valget at det var «farlig» å møte opp å stemme på valgdagen på grunn coronaviruset, men at de nå ikke bryr seg om å møtes i store folkemengder.

But it was too dangerous to vote in person. pic.twitter.com/4U8COp8oMX — Pamela Berger (@PamelaUnplugged) November 8, 2020

Where is @JoeBiden calling on the massive Super Spreader events held in his name to end❓ ⬇️ pic.twitter.com/8JaofpgMge — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) November 7, 2020

Who knew Joe Biden would put and end to social distancing so soon? pic.twitter.com/2I93jPaY10 — Mark Dice (@MarkDice) November 8, 2020

Biden supporters flood streets over reported Biden victory — but media called Trump rallies 'super spreader' events https://t.co/nKcNv7xEIE — TheBlaze (@theblaze) November 7, 2020

