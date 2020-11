annonse

annonse

NTB publiserte en kort nyhetsmelding om Trumps pressemelding lørdag, der de av uvisse grunner ikke ønsket å legge ved det Trump-administrasjonen skrev i sin helhet.

Ingen av de andre norske mediene har ønsket å gjengi den fulle pressemeldingen fra Trump.

Som eneste medie i Norge publiserer Resett Donald Trumps fulle pressemelding under.

annonse

«Vi vet alle hvorfor Joe Biden skynder seg for å falskt utgjøre seg selv som valgvinner, og hvorfor hans allierte i media prøver så hardt for å hjelpe ham: de vil ikke at sannheten skal bli avslørt. Det enkle faktum er at dette valget er langt fra over. Joe Biden har ikke blitt sertifisert som vinner av noen stater, eller noen av de sterkt omstridte statene som er på vei mot obligatoriske opptellinger, eller stater der vår kampanje har gyldige og legitime juridiske utfordringer som kan avgjøre den endelige seieren. I Pennsylvania, for eksempel, fikk ikke våre juridiske observatører tilgang til å se på tellingsprosessen. Lovlige stemmer avgjør hvem som er president, ikke nyhetsmediene.

Fra mandag begynner kampanjen å straffeforfølge vår sak i retten for å sikre at valglovene blir opprettholdt og at den rettmessige vinneren sitter. Det amerikanske folket har rett til et ærlig valg: det betyr å telle alle lovlige stemmesedler, og ikke telle noen ulovlige stemmesedler. Dette er den eneste måten å sikre at publikum har full tillit til valget vårt. Det er fortsatt sjokkerende at Biden-kampanjen nekter å være enig i dette grunnleggende prinsippet og vil at stemmesedler skal telles selv om de er falske, produsert eller avgitt av ikke-kvalifiserte eller avdøde velgere. Bare en part som driver med forseelser ville ulovlig holde observatører utenfor tellerommet – og deretter kjempe i retten for å blokkere deres tilgang.

Hva er det Biden skjuler? Jeg vil ikke hvile før det amerikanske folket har den ærlige stemmetellingen de fortjener og som demokratiet krever.

annonse

– President Donald J. Trump»

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474