Så gikk det slik mange fryktet – og ønsket. Joe Biden er den nye amerikanske presidenten. Ja, ihvertfall en liten stund, før han etter all sannsynlighet må overlate roret til sin visepresident, Kamala Harris.

Det var nok Demokratenes tanke og plan hele veien. Nå vil USA snart oppleve å få sin første kvinnelige president, og hun er i tillegg både av indisk og jamaikansk opprinnelse. Det er bare å gratulere.

I stedet for å sette meg ned å klage over eventuelt juks under valget, så avventer jeg heller situasjonen. Jeg tror nemlig at det ikke vil ta lang tid før misnøyen vil starte å spre seg – ikke bare blant det amerikanske folket – men i hele verden.

For det programmet Biden og Harris har gått til valg på, innebærer ting som en økonomisk nedsmelting, nye kriger og større arbeidsledighet. Det er bare å ta frem popcornet og vente på at de første amerikanske bombeflyene tar av.

Man kan si mye om Trump på godt og vondt. Nærmest selvsagt. Vi har alle våre styrker og svakheter, så også han. Men det han var – eller rettere sagt, ikke var – en karrierepolitiker som gikk medstrøms med det politisk korrekte, gav USA og verden en liten titt på hvordan det faktisk er mulig å gå mot det som tvinges igjennom av det til enhver tid etablerte embedsverket rundt om i verden.

Jeg tror nok at den såkalte «Trumpismen» eller MAGA bevegelsen, er kommet for å bli.

Når man nå ser den etablerte pressen, sosialister og naive nordmenn og andre, juble på samme måte som man gjorde etter at andre verdenskrig var slutt, så gjør man seg jo noen refleksjoner. En av dem er den virkelighetsforvirrede, Jarl Wåge. I en meningsartikkel i Dagbladet, skriver han blant annet dette:

«Vi får ikkje ein president som skryter av at han liker å grafse kvinner i skrittet. Ikkje ein som lyg så det renn av han. Ikkje ein som viser null respekt for sine politiiske motstandarar og til dømes kallar dei «monster» (Kamala Harris). Ikkje ein som seier at nazi-demonstrantar er «very good people». Ikkje ein som ber den paramilitære, høgreekstreme gruppa Proud Boys om å tre tilbake og vere klare. Ikkje ein som tåregassar demonstrantar bort frå Det kvite hus så han har fritt leide til fotoseanse med Bibel foran ei kyrkje. Ikkje ein som støttar tungt væpna demonstrantar som stormar lovleg vald delstatsforsamling i Michigan for å stoppe avstemning og som etterpå tvitrar: «Liberate Michigan». Ikkje ein som kritiserer guvernøren som terroristar har planlagt å likvidere i staden for å gå til åtak på terroristane.»

Det er nærmest ikke noe poeng i å kommentere dette, da det ikke bare er fyllt med det sedvanlige sosialistiske hatet, men i tillegg så mye uforstand og misforståelser at det bare er å konstatere at for Wåges del ikke lenger er noe håp.

Det man derimot kan si litt om, er hvor mye bedre Biden og Harris egentlig er.

Biden har vel ikke skrytt av å ta kvinner i skrittet, men han er veldig god til faktisk å ta på jenter – og da snakker vi barn. Han elsker å beføle dem og klarer ikke å holde fingrene unna selv om det er i full offentlighet. Hva han bedriver med privat, vil jeg ikke engang spekulere i, da de tankene kan få enhver til å miste nattesøvnen.

Når det gjelder Trumps retorikk, så er det liten tvil om at han ikke snakker et politisk – eller for den saks skyld – korrekt språk for en i hans posisjon. Dette er en av hans svakheter, men også styrke. Trump snakker nemlig slik de aller fleste såkalte «vanlige» mennesker både snakker og tenker. Selvsagt burde han ikke kalt Harris for «monster», men vi får se etter noen år om ikke flere og flere av de som nå stemte på henne og Biden, vil finne ut av at Trump faktisk hadde rett.

For hvis man tror at alt nå skal bli så mye bedre, både i USA og resten av verden, så er det mange som vil få seg en oppvåkning. Det er alltid slik at de som styrer også vil være de som vil få kritikk.

Men det vi vil få oppleve fremover nå, er et MSM som vil pøse ut artikler hvor Biden og Harris vil roses opp i skyene. De vil komme med sammenligninger som vil peke på hvor mye bedre Biden og Harris er sammenlignet med Trump og Pence. Dette fordi pressen ønsker hevn over Trump. De vil gni det inn så hardt og så lenge de bare kan. De vil fokusere på ting som for eksempel at Trump sa at å tape for Biden vil være utenkelig siden han var den svakeste presidentkandidaten gjennom tidene.

De vil nå snu fokuset sitt fra å hele tiden finne ting å kritisere presidenten i USA for, til å forsøke å rosemale virkeligheten slik at de dummeste ting som Biden og Harris vil gjøre, ikke ser så ille ut alikevel.

Det er greit nok. De har jo fått sin kandidat. Men en ting Trump gjorde vil de ikke klare å snu. Det faktum at president Trump var den som for alvor gjorde verden oppmerksom på falske nyheter. Det at media har en agenda og serverer nyheter som er spesialtilpasset, eller også lar være å opplyse om ting som ikke passer, er noe som verdens befolkning nå har forstått. Ihvertfall de av dem som ønsker å forstå.

Det er et ettermæle ingen kan ta fra Donald Trump.

