Avventende Putin.

Mens det endelige utfallet av USAs presidentvalg 3. november fortsatt er i det blå, har amerikanske medier med CNN i spissen allerede utropt Demokratenes kandidat Joe Biden som seiersherre, hvorpå regjeringssjefer og statsoverhoder som Boris Johnson, Angela Merkel og Emmanuel Macron har ilt til for å gratulere.

Dette skjer til tross for at Donald Trump, en av kandidatene i valget, bestrider deler av resultatet og har brakt påstått valgfusk, herunder stemmejuks, inn for domstolene.

Fra Kreml er det imidlertid tyst. Russlands president Vladimir Putin er årvåken nok til å ikke danse etter CNNs pipe, og har så langt hverken sendt lykkeønskninger til Trump eller Biden.

For Putin, som selv ofte beskyldes for å tukle med stemmesedler, ville det ha tatt seg ut å gratulere en presidentkandidat som påstås å ha begått regelrett valgkupp med kanskje flere enn 100.000 falske stemmer i opptil flere delstater.

I Michigan stanset stemmeopptellingen brått opp natten etter valget, mens medarbeiderne fikk beskjed om å dra hjem og sove. Deretter skal lastebiler fulle av Biden-stemmesedler ha dukket opp utenfor lokalet, lyder en av mange påstander.

Falske stemmesedler som tømmes opp i valgurnen sammen med de ekte stemmene, er bilder som man vanligvis forbinder med Russland og som vitterlig har forekommet der, men som nå angivelig skjer i hjertet av USA, begått av Demokratene.

Avventende er for øvrig også Brasils president Jair Bolsonaro og generalsekretær Xi Jinping i Kinas kommunistparti. I motsetning til følelsesstyrte politikere i Vest-Europa har de en mer pragmatisk, for ikke å si taktisk tilnærming til de politiske begivenhetene i USA. Dessuten ser Putin ingen åpenbar gevinst, egeninteresse, i å gratulere Biden nå.

Det russiske politiske etablissementets reaksjon på USA-valget kan foreløpig beskrives som lavmælt. Leonid Slutskij, som leder utenrikskomiteen i Russlands statsduma, uttaler 8. november at en eventuell Biden-seier knapt vil gi noe positivt bidrag til Washingtons politiske linje overfor Russland, men at landet vil samarbeide med enhver valgvinner.

Etter det amerikanske presidentvalget har russiske medier vekselvis vært fulle av støtte til Donald Trump og rop om valgjuks fra den demokratiske leiren.

Noen Biden-eufori som i nordamerikanske og vesteuropeiske medier har ikke vært å spore. Mens nyhetsbyrået NTB lørdag ettermiddag erklærte Joe Biden som USAs president, gikk inn i en panegyrisk ekstase og pøste ut Biden- og Harris-saker i en strøm som vi i Resett-redaksjonen ikke maktet å ta unna, samtidig som Trumps bestridelser av ditto ble formidlet langt på etterskudd eller kraftig beskåret, refererer nyhetsbyrået TASS saklig og nøkternt:

«On November 3, American citizens headed to the polls to elect 435 representatives to the House, 35 senators out of 100 to the Senate, and the President and Vice President of the United States. The vote counting is still underway, though the leading US media outlets project that the Democratic nominee Joe Biden has won the presidential election. According to the figures provided by Fox News and the Associated Press, Trump garnered 214 electoral votes, whereas Biden – 290 (270 are required to win). Biden has announced his election victory, whereas Trump claimed he would state his case on the voting results in court.»

– Noe av [russiske mediers støtte til Trump] kan rett og slett være genuin. Det er tross alt ikke bare amerikanere som faller for demagoger. I flere tilfeller synes kommentatorene imidlertid å fryde seg over den politiske dysfunksjonen hos en supermakt som en gang belærte Russland om demokrati, skriver forfatter og analytiker Anna Arutunjan i et meningsinnlegg hos The Moscow Times.

– Men til syne kommer også den muligens eneste nytten som Putin noen sinne har hatt i Trump: å la Putin fremstå som den voksne parten på den globale scenen. Det er nettopp dette russiske medier har melket [fra Trumps presidentskap] de siste fire årene[.] Hva er vel bedre for hjemlig propaganda enn å glane på din motstanders dysfunksjon, fortsetter hun.

Arutunjan viser her til uttalelser fra Putin selv, som har antydet at Demokratenes konspirasjonsteori om «Russia Collusion» – at Trump skulle være en russisk «asset» – ikke er udelt negativ for Russland. Når Biden kaller Trump for «Putin’s puppy», hvalpen til Putin, gir det nemlig Russland en «ekstraordinær innflytelse og makt» uten at man trenger å løfte en finger, ifølge Russlands president.

For Russland kan forholdet til USA neppe bli bedre – heller uendret eller verre – med Biden som president. Hvis Trump ryker ut av Det hvite hus, mister Putin en menneskevennlig og fordomsfri presidentkollega som dessuten ikke er russofob.

Inn kommer Demokratene, som i fire år har gjentatt sin løgn om «Russia Collusion» så mye at de nå oppriktig tror på den, og som i verste fall tørster etter hevn for at Russland «stjal» Hillary Clintons seier i 2016 og for at Russland angivelig også har forsøkt å påvirke 2020-valget, herunder med Hunter Bidens mye omtalte laptop.

Nettopp av sistnevnte grunn gjør Putin lurt i å sitte stille i båten frem til bølgningene fra det amerikanske valget har lagt seg.

