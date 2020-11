annonse

Donald Trump er sikker på at det vil bli avslørt valgfusk og feirer at han fikk imponerende 71 millioner stemmer på valgdagen. Ledende republikanere støtter opp om ham og hans krav om rettslige undersøkelser om valgfusk.

Republikanere i flere vippestater har allerede informert at det vil bli omtelling og at rettsystemet vil finne mange tilfeller av valgfusk.

Media har utropte Joe Biden som vinner lørdag, men siden potensielt stemmefusk skal avgjøres i rettssystemet er dennå 77-åringen blir USAs neste president. Ledende republikanere er foreløpig lojal til Trump og avventer de rettslige undersøkelsene, skriver Fox News.

When you’re breaking the law, ignoring court orders, counting ballots in secret & threatening to steal the presidency, it’s not “PA’s business.” It’s America’s business, and we have the right to expect votes will be counted (1) fairly, (2) w/ transparency & (3) NOT in secret. https://t.co/jkkyB0Bc0q

Here’s how this must work in our great country: Every legal vote should be counted. Any illegally-submitted ballots must not. All sides must get to observe the process. And the courts are here to apply the laws & resolve disputes.

That's how Americans' votes decide the result.

— Leader McConnell (@senatemajldr) November 6, 2020