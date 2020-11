annonse

annonse

– NRK har rundt 50 prosent flere ansatte enn statskanalene SVT og DR i Sverige og Danmark. Dette er folks skattepenger, og det skal man ha stor respekt for.

I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått en bevilgning på 6,6 milliarder kroner til NRK. Dette mener FrP er for høyt. Partiet foreslår derfor å kutte bevilgningen til statskanalen med hele 2 milliarder kroner i sitt alternative statsbudsjett.

– Samtlige andre mediehus konkurrerer med hverandre om å være best på antall seere, lesere, annonseinntekter og kvalitetsinnhold. NRK får 6,6 milliarder av skattebetalerne og er helt skjermet for både konkurranse, mediekrisen og effektivisering. FrP mener at NRK bør begynne å forholde seg til de samme realitetene som resten av Medie-Norge, sier FrPs mediepolitisk talsmann, Himanshu Gulati til Resett.

annonse

Flere enn Sverige og Danmark

Han får støtte av stortingsrepresentant Silje Hjemdal, som sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun mener at NRK bør se på reklamefinansiering som et alternativ.

– NRK har rundt 50 prosent flere ansatte enn statskanalene SVT og DR i Sverige og Danmark. Dette er folks skattepenger, og det skal man ha stor respekt for. Det er mye som skal prioriteres i et velferdssamfunn, over 6 milliarder til NRK bør ikke være en av dem, sier Hjemdal.

annonse

NRK er Norges største mediebedrift og har cirka 3500 ansatte. Statskanalen finansieres av skattebetalerne over statsbudsjettet. SVT og DR i Sverige og Danmark har henholdsvis omtrent 2400 og 2300 ansatte.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474