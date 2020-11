annonse

annonse

Hun er uoffiselt kåret til «Norges modigste kvinne». Shurika Hansen er klar med sin første bok. Den er det mange som er spent på.

Noen kjenner Shurika fra TV og diverse aviser. De siste årene har hun vært en stemme i innvandrings- og islamdebatten. Hun var til og med tøff nok til å skrive for Resett helt fra starten i 2017. Det har kostet henne mange venner og invitasjoner til de andre mediene.

Shurika kom til Skien og Norge som trettenåring i 1996. Skolegangen i Mogadishu i Somalia hadde vært sporadisk. Men jenta var viljesterk og lærte norsk med iherdig innsats.

annonse

Boken hennes kom til de første leserne helt i slutten av uken. Noen har slukt den allerede, og Resett har sett noen av tilbakemeldingene. Mange skriver at de ble rørt til tårer. Det var visst noe helt spesielt med historien til Shurika og hvordan hun har formidlet den.

Vi har snakket med Shurika mens hun er opptatt med å signere bøker og sende dem av gårde til de som har bestilt. Hun forteller at hun skrev en liste med mål da hun var 23 år om hva hun skulle oppnå før hun fylte 35. Ett av målene var å utgi en bok. Hun ler og sier at «jeg var et år for sent ute, for jeg fylte 36 år nå i september.»

Men deler av boken hadde hun begynt å skrive på tidligere. Mange av kapitlene var allerede klare i fjor. Hun forteller at det tok tid å rydde opp i strukturen og finne en måte å knytte fortellingen sammen på.

annonse

– Du har skrevet en dypt personlig bok. Mange vil si den er avslørende også. Hva er det du håper leserne sitter igjen med etter å ha lest «Min kamp for frihet»?

– Da jeg som 17-åring satt alene på en benk og bestemte meg for å forlate islam, var jeg også ganske bevisst på at jeg skulle leve et liv uten mye familie. Den gang var det ingen aktive samfunnsdebattanter eller aktivister jeg kunne hente inspirasjon fra. Det var så vidt negativ sosial kontroll var nevnt. Den gang, ønsket jeg å få inspirasjon og mot til å gå min egen vei. Det jeg håper å oppnå er at jentene og guttene som ønsker å leve i fullstendig frihet får det motet jeg skulle ønske andre ga meg. Også at de leser at man er så fri som man selv ønsker, men at denne friheten koster mye. Jeg ønsker også at leserne sitter igjen med kunnskap om innvandrerkvinners skjebne i Norge. Også håper jeg at politikere endelig får opp øynene for eks-muslimer og hvilken fare de er utsatt for.

– Det er en dramatisk oppvekst du beretter om. Hvordan har krigen preget deg?

– Krigen var en helt normal hverdag for meg. På samme måte som Corona-restriksjoner, håndsprit og munnbind er en helt vanlig, men litt rar hverdag for barna som vokser opp nå. Å vokse opp i krig er likevel litt mer dramatisk enn Covid-19. Du lærer å leve livet på to måter. Enten så er du et offer som lar krigsopplevelser, traumer og dårlige minner dominere, eller så blir du takknemlig for hver dag du har fått tildelt. Jeg har nok valgt siste alternativ helt ubevisst. Jeg vet at flere av mine venner fra barndommen enten har mistet barn i sult, spedbarnsdød eller sykdom. Flere av de er også døde, lever under ekstrem fattigdom eller uholdbar hverdag. Uansett hvordan jeg vender og snur på det er det ingen synd på meg. Alternativet kunne vært så mye verre og jeg tar ikke livet for gitt.

– Forholdet til din far er sentralt i boken. Du beskriver ham som en kompleks mann, en som gikk sine egne veier. Men du skriver også at din kamp for å frigjøre deg fra den somaliske sosiale kontrollen ga ham mange bekymringer. Kan du fortelle hva du ønsker at leserne skal forstå av det å rives mellom to kulturer?

– Det er mye kunnskap om ungdommer som må leve med to ulike kulturer. Det er også en del kunnskap om hva dette gjør med barn som vokser opp slik. Men det er veldig lite kunnskap om fedrene som så gjerne skulle vært en bauta for sine døtre, men som blir revet ned av miljøet. Det var viktig for meg å skrive om min fars rolle, fordi den var veldig viktig i min oppvekst. Jeg hadde aldri fått lov til å være den jeg er uten at han hadde vært så generøs med sin aksept. Selv om den var ofte utfordret av andre, følte jeg alltid at han var glad i meg. Og det er noen ganger det eneste et menneske trenger for å frigjøre seg fra religiøse dogmer.

annonse

– Hvordan var det å bli mor utenfor ekteskapet? Hvordan reagerte familien og miljøet?

– Det var selvsagt veldig vondt for dem, men jeg var vel et slikt barn du kunne forventet slikt fra. Jeg sa jo ganske tidlig til min far at jeg ikke skulle gifte meg. Det syns han var veldig trist. Da jeg kom hjem gravid, ble hele familiedynamikken endret for godt. Jeg tror skammen ble altfor stor for dem. Jeg var mye mer kjent i det somaliske miljøet den gang enn nå.

– Når og hvorfor ble du en offentlig stemme? Er det ikke bedre å ligge lavt i terrenget?

– Jeg har egentlig aldri likt å være noe offentlig stemme. Jeg misliker oppmerksomheten og alle innblandinger fra folk. Men det er jo ingen andre enn meg som kan fortelle historien min eller utfordre islam på samme måte.

– Mange av dine tidligere støttespillere snudde ryggen til deg etter at du ble en del av Resett. Hvordan har det vært å oppleve?

– Det var ille den første tiden. Jeg gikk fra å bli hyllet av hele venstre- og høyresiden til å bli kraftig kritisert på veldig kort tid. Uten at min retorikk eller innhold hadde endret seg. Det var veldig spesielt at så mange trakk så enkle ting som bursdagsinvitasjoner og lunch invitasjoner tilbake. De slettet meg fra Facebook og utestengte meg fra grupper. Det var ekstra ille å bli kalt rasist og muslimhater. Man blir veldig usikker på mennesker og tilliten blir redusert. Jeg ser dessverre nå at mange av de som den gang utestengte meg fra fellesskapet nå blir utsatt for det samme. Det er en liten trøst å vite at de nå snubler i den steinen de kastet på meg den gang. Det viser også hvor mye klankultur vi har fått i Norge.

– Undertittelen på boken din er «- og min kjærlighet til Norge». Er du glad og takknemlig for Norge og verdiene her?

– Jeg hadde ingen andre valg enn å være glad i og takknemlig for Norge. Dette var et krav fra min far da han krevde at jeg tok innover meg de mange mulighetene som ventet meg. Han krevde dette før jeg forlot flyplassen. I dag er jeg veldig takknemlig for å lytte til han. Norge er etter min mening verdens beste land. I Norge har vi all verdens muligheter. Jeg blir spesielt sint når utlendinger klager og sutrer over ekskludering og manglende muligheter. Norge har gitt meg ytringsfrihet, utdannelse og frihet. Også har Norge fine menn som respekterer sine kvinner og praktiserer likestilling. Det er takket være Norge at jeg kan være den kvinnen jeg er i dag. Den kvinne hadde blitt steinet til døde i Somalia.

– I det siste kapitlet forteller du hvorfor du forlot islam og ble eks-muslim. Er du ikke redd for å provosere etter alt som har hendt med islamkritikere i Europa de siste årene?

– Nå mer enn noen gang, er det viktig at eks-muslimer kommer ut og forteller sine historier. Det islam ønsker er å undertrykke og beholde sine «troende». Det koster mye å stå frem som eks-muslim, men jeg tror risikoen blir mye mindre dersom mange nok står frem. Islam trenger å bli provosert, latterliggjort og krenket. Vi er heldigvis mange som er villige til å utfordre islam som den ideologien den er, svarer Shurika bestemt.

Boken til Shurika kan du kjøpe her.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474