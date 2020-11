annonse

De fleste utesteder er små bedrifter med liten kapital, og de har knapt noe å gå på. Selv om døren er stengt eller står på gløtt, forsvinner ikke de faste utgiftene.

– Utelivet er i en ekstrem likviditetskrise, skriver åtte utesteder i Vårt Oslo, blant annet Fridtjof Jahnsen fra Bar Boca, Dan-Michael Danino, Parkteateret og Håkon Pettersen, Dattera til Hagen.

De skriver at de som arbeidsgivere får et pålegg om innstramminger den ene dagen, med virkning fra dagen etter, og med enorme konsekvenser for deres kostnader. Men de har ikke råd til økte kostnader. Dette året har de blødd og sett blodrøde regnskapstall, men myndighetene svarer: «Dere kan søke neste år for kompensasjon av deler av de faste kostnadene deres.»

– Vær klar over at når oppsigelser nå går ut, så er det på deres vakt. Dugnad, my ass, avslutter de, og legger til:

– Sorry, men vi er konk før neste år.

Hvis ikke deres advarsel blir hørt, vil utelivsbransjen ende opp som de fleste andre bransjer her i landet, advarer de: Et par store kjeder som kontrollerer markedet. Før hadde vi kjøpemannen på hjørnet, når har vi Rema, Coop og NorgesGruppen. En gang hadde vi uavhengige lokalaviser, nå er de alle som en kontrollert av noen få og store konserner.

Spennende blir det nok ikke, om en skal bruke foregående eksempler. Butikkene har blitt strømlinjeformet og helt like, de mangler egenart. Når det kommer til media, så har de blitt uinteressante, journalistikken har blitt erstattet med følelser og flokktilpasset synsing. I intervjuer så har journalisten blitt degradert til et mikrofonstativ, der kritiske spørsmål glimrer med sitt fravær.

Hvis konkursspøkelset slår inn i utelivsbransjen, om de dystre spådommen ender opp i en virkelighet. Det kan nok finnes oppkjøpvillige kapitalsterke aktører med erfaring fra bransjen. Slik som McDonald’s og Burger King, og mulig også Petter Stordalen og Olav Thon. Driver de stort, øker også lønnsomheten ved at de får presset leverandørene ned til smertegrensen.

Oslo har i dag et stort antall utesteder med rundt 17 000 ansatte. De fleste er små med knappe marginer. Hvor mange som blir igjen vil tiden vise, og ikke minst hva som skjer med de som dukker under. Får vi en kjedekonsentrasjon i utelivsbransjen, der de etterhvert spiser opp markedsandeler. Slik som vi har sett i nesten alle andre bransjer.

Spørsmålet er om hvor lenge vi skal høre på politikernes evige repetering om «dugnad», før en føler at det har gått en inflasjon i ordet. De og offentlig sektor beholder sin lønn med medfølgende goder. Det er ikke de som må bære byrden.

Tiden vi vise om våre godt gasjerte politikeres «dugnad» resulterer i et strømlinjeformet uteliv, helt uten egenart?

