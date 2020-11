annonse

annonse

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap gir fra seg tredjeplassen på nominasjonslista til Espen Barth Eide.

Den tidligere forsvars- og utenriksministeren sikrer dermed plassen han ønsket seg, og bekrefter overfor NTB at han godtar plassen. Han er fornøyd med at Jacobsen har tatt grep for å løse situasjonen.

– Det inspirerer meg veldig til å drive en målrettet valgkamp sammen med Frode og andre, sier Barth Eide til NTB.

annonse

Sikker plass

Barth Eide sa fra seg femteplassen som han ble innstilt til av nominasjonskomiteen for en ukes tid siden, fordi han ville stå på sikker plass.

Denne perioden er det fem representanter på Stortinget fra Oslo Ap. Jacobsen skriver på Facebook at han har troen på at de får inn fem representanter også ved neste valg.

annonse

– Jeg mener femteplassen er en sikker plass. Vi må ha trua på at et samlet og sterkt Oslo Ap kan få minst fem faste representanter, skriver Jacobsen.

Ville ikke ha strid

Barth Eide sier han har stor sans for Frode og beskriver ham som et utmerket menneske og en god leder for Oslo Ap.

– Vi har begge syntes det var litt rart at vi skulle bli stående i en strid. Begge synes den andre hadde gode argumenter for å stå på tredjeplassen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474