annonse

annonse

Mediayndling Black Lives Matter feiret med å hetse Donald Trump etter at media utropte Joe Biden som valgvinner.

Biden-supportere hadde med seg Black Lives Matter flagg da de tok til gatene i Madison, Wisconin.

En mørkhudet person viste frem et avkuttet Trump-hode mens hvite personer danset og sang «Fuck Donald Trump».

Ifølge Breitbart skal de som ha demonstrert, og ropt «Fuck Donald Trump», ha vært unge hvite kvinner.

A BLM protester holds effigy of a beheaded Donald Trump while Biden supporters sing "Fu*k Donald Trump" here in Madison, Wisconsin. pic.twitter.com/Z1of4ZcJ7T

Biden supporters & BLM celebrate effigy of President Trump beheaded while singing 'F*ck Donald Trump'. pic.twitter.com/uex8moxjtD

A large group of white college girls are dancing and gathered for BLM in Madison, Wisconsin.

Isn't this cultural appropriation or…? pic.twitter.com/lT7i3gCiUF

— Rebecca Brannon (@RebsBrannon) November 7, 2020