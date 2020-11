annonse

Man kan slik enkelt konkludere, det går mot diktatoriske tilstander i Europa, at også vi i lille Norge er på vei inn i løgn-propagandaens verdensmakt.

Slik er nemlig det politiske spillet blitt, dvs en «subsidiert», venstrevridd usannhet som «diktatoren» Erna Solberg med vitende vilje tillater oss dominert av. Hvorfor? Senest fikk vi et glimt av den skitne skjulte statsmakten under valgkampen i USA. Hvor de ledende stor-avisene bevisst tildekker for Joe Biden. Som Erna implisitt holder med, sammen med «ensretteren» NRK.

Begge sprer løgn og hets mot Trump som modig har sloss for sitt land, det reelt eneste «folke-demokratiske riktige» for en statsleder å gjøre. Ingen sier Trump er perfekt, ei heller ham selv. Men når der kun er to kandidater, da bør man (som norsk statsminister) diplomatisk holde kjeft, det eneste riktige overfor vår forsvarsmessige opplagte beskytter. Eller å si som sant er, at valget tilhører amerikanerne selv. Erna flagger, ut fra sine unasjonale, globalistiske forsetter, mot Norge. Og undergraver slik samtidig vårt dyrebare, frie og uavhengige fedreland, samt vår grunnlovs nedfelte udelelige selvstendighet.

Det passer tydeligvis Erna med åpne grenser og et diktatorisk-demokrati under udemokratiske, internasjonale elite-konstellasjoner. Som Gro Harlem Brundtland så treffende sa det, vi må passe på hva folket får vite gjennom riksmediene. Det forklarer samtidig pressestøtten. Noe Erna tydeligvis bifaller og bevisst tillater, et spill i kulissene med stor korrupsjon og fordels-jakt. Hva som egentlig foregår i vårt kjære Norge, fremkommer enkelt ved å referere til to nylige Resett publikasjoner.

Den første fra Maria Zahler: «Islam ble invitert til Europa – nå betaler vi prisen». Og dagen etter fra Resett redaktøren selv, Helge Lurås: «Venstresiden og islam – en frihetsfiendtlig og destruktiv allianse». Kortere enn disse to kronikk-overskriftene kan det knapt sies. Riksmediene hater Lurås og Document-redaktøren Hans Rustad. Man kan godt si det rett ut, denne ærlige rett-frem opposisjonen uten statsstøtte, den motarbeides av subsidierte fordelsfolk som spedalske og truende.

Det var en tid noen trodde politikerne og media redaktører ikke visste bedre. Men nå vet vi at de med vitende vilje forleder oss fra å forstå deres islam-tilpassede kjørebane. Som de uansvarlig promoterer, og som Sverige og Frankrike tydelig sønderrives av. Med vold og avkappede, mest kristne og/eller jødiske, hoder. Europe er snart tømt for de advarende kanarifuglene. Samfunns-forholdene i nevnte to land er på kanten av borgerkrig. Våre politikere synes å ønske Norge tilsvarende ødelagt.

Med den naive Erna i spissen, en statsminister helt foruten konservativ verdiforankring. Som nasjonal-konservativ selv har jeg ønsket Trumps hjelp til å stå opp mot denne sosialist-globalismen som undergraver den vestlige verden, dvs med sin ekstreme liberalisme og dekadens. Og uten lov og orden, samt forsvar, faller Europa som Romerriket. Denne gang invadert fra syd av uregjerlige elementer som frekt forfekter at vi fast-boende pent må underordne oss deres kultur, samt Sharia lovgivning. Inntrengerne stammer fra ørkensanden og middelalderen; med ekstremist-sverdet raskt anvendelig.

Historisk har muslimenes forsøk på å underlegge seg Europa feilet to ganger. Første gang slaget i år 732 ved Tours like syd for Paris og andre gang ved Wiens porter i 1683. Dette kan der lett leses om bare ved å slå opp Google. I begge tilfeller kristne forsvarere opp mot store velutstyrte angripende styrker og regelrette slag hvor de kristne troppene, dog med store tap, tvang inntrengerne til retrett. Og senere, til slutt, helt ut av Europa til nord Afrika – som faktisk tidligere var kristent det også.

Som stolt nasjonalist argumenterer jeg for Norge og vår kristne kultur. Om jeg derved støter Erna og/eller hennes meningsfeller på mansjetten, er det meg totalt likegyldig. Det samme gjelder hva angår våre politisk korrekte og Israel-hatende biskoper. For hvem sier at Erna, eller sistnevnte, har mer meningers rett enn meg i et demokratisk land? Hvor vår ytringsfrihet er hellig og ufravikelig, selve demokratiets forutsetning – i sterk motsetning til i de totalitære islamistiske og andre diktatoriske land. Desto mer som ytringsfrihet faktisk er det eneste som på sikt kan «reformere» våre nye nordmenn. Det norske folke-demokratiet er det dessverre lite igjen av når riksmediene fortier og tillates av statsministeren å indoktrinere oss uten en knyst fra henne. Borgerlig? Nei, konservatismen er blåst. Da tror jeg mer Ap-lederen, for han bare later som om han er sosialist.

Likt senatoren Cato, avslutningsvis mener jeg for øvrig at pensjonene til våre trauste borgere som har arbeidet for seg og sine familier og skattet til landet hele sitt liv, ikke må ned-reguleres, men premieres. Den skjeve utviklingen i effektivitet og økonomi i Norge er blitt deres trussel. Hvor er den nasjonale rettferdigheten, fru statsminister? Deres forfordeling til fordel for fremmede er oss direkte skremmende, tilnærmelsesvis sosialistisk blitt.

