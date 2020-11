annonse

I dumhetens eller menneskenes historie har aktiv dumhet gjort mer skade enn passiv dumhet. Den verste av all dumhet er den totalitære. Den vestlige verden går nå aktivt inn for å bli totalitær.

I forrige artikkel om de ulidelig stupide FN’s bærekraftsmål så vi at det hele handler om de forente nasjoners merkverdig desperate kamp mot livet på jorda, nemlig CO2-utslippene som vi trenger for å opprettholde verdens planteliv. Alle målene dreier seg om det politiske mantraet ’bærekraft’, denne fryktinngytende og intetsigende termen som kan begrunne hva som helst av totalitære og overnasjonale grep mot befolkningen. Bærekraft er synonymt med å være mindre avhengig av CO2, altså like sykt som å si at menneskene blir mer bærekraftige når de er mindre avhengige av oksygen.

Munnbindene som skal ’beskytte’ mot spredning av Covid-19-viruset, er like effektive til dette som å sette opp et nettinggjerde for å hindre mygg å komme og stikke deg når du sitter ute på verandaen om kvelden. Maskene i munnbindene har nemlig større vidde enn størrelsen av viruset, som flyr gladelig til og fra og nyter friheten til å formere og spre seg. Munnbind mot Covid-infeksjon er som å spjelke et benbrudd med plaster.

På en del esker står det tilogmed eksplisitt skrevet at munnbindene ikke beskytter mot Covid-19. De gir falsk trygghet, men mennesker som er drevet over i frykt tenker ikke rasjonelt og kan ikke argumenteres med. De tror fullt og fast at de gjør det riktige fordi de følger våre totalitære politikere. De tar seg ikke tid til å tenke og undersøke når det forlanges at man skal bære munnbind som faktisk ikke virker mot smittespredning. I tillegg viser det seg at munnbind også er det motsatte av trygt. Munnbindene bærer og samler smitte, og hindrer et naturlig åndedrett.

Og hva som verre er: Munnbindenes sikreste funksjon er å hindre at du får nok oksygen.

En absolutt medisinsk kontraindikasjon

Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD er nevrolog og nevrofysiolog med doktorgrad i farmakologi, med spesiell interesse for nevrotoksikologi, miljømedisin, nevrogenerering og nevroplastisitet, hjernens evne til å reparere seg selv. Dette er hva hun har å si om masker og deres innvirkning på hjernen vår:

”Innåndingen av vår utpustede luft [ved bruk av munnbind] vil uten tvil skape oksygenmangel og en flom av karbondioksid. Vi vet at den menneskelige hjerne er veldig følsom for oksygenforringelse. Det er for eksempel nerveceller i hippocampus som ikke kan være lenger uten uten oksygen enn tre minutter; da kan de ikke overleve.

De akutte advarselssymptomene er hodepine, døsighet, svimmelhet, konsentrasjonsproblemer, bremsing av reaksjonstiden til det kognitive systemet.

Men: Når du har kronisk oksygenforringelse forsvinner alle disse symptomene fordi du blir vant til dem. Men effektiviteten din vil forbli svekket og underforsyningen med oksygen i hjernen din fortsetter å utvikle seg.

Vi vet at det tar år til tiår å utvikle nevrodegenerative sykdommer. Hvis du i dag glemmer telefonnummeret ditt ville sammenbruddet i hjernen din allerede ha startet for 20 eller 30 år siden.

Mens du tenker at du har blitt vant til å ha på deg masken din og puste igjen din egen utpustede luft, blir de degenerative prosessene i hjernen din forsterket når oksygenmangelen fortsetter.

Det andre problemet er at nervecellene i hjernen din ikke klarer å dele seg normalt. Så i tilfelle regjeringene våre generøst tillater å kvitte seg med maskene og gå tilbake til å puste oksygen fritt om noen få måneder, vil de tapte nervecellene ikke lenger regenereres. Det som er borte er borte.

Jeg bruker ikke maske, jeg trenger hjernen min til å tenke. Jeg vil ha et klart hode når jeg håndterer pasientene mine, og ikke være i karbondioksidindusert anestesi.

Dette er intet ubegrunnet medisinsk unntak fra ansiktsmasker fordi oksygenmangel er farlig for hver eneste hjerne. Det må være ethvert menneskes frie beslutning om de vil bruke en maske som er helt ineffektiv for å beskytte seg mot et virus.

For barn og unge er masker et absolutt nei-nei. Barn og ungdommer har et ekstremt aktivt og adaptivt immunsystem, og de trenger en konstant interaksjon med jordens mikrobiom. Hjernen deres er også utrolig aktiv, da den er har så mye å lære. Barnets hjerne, eller ungdommens hjerne tørster etter oksygen. Jo mer metabolisk aktivt organet er, desto mer oksygen krever det. Hos barn og ungdom er hvert organ metabolsk aktivt.

Å frata et barns eller en ungdoms hjerne fra oksygen, eller å begrense det på noen måte, er ikke bare helsefarlig, det er helt kriminelt. Oksygenmangel hemmer hjernens utvikling, og skaden som har funnet sted som resultat KAN IKKE reverseres.

Barnet trenger hjernen for å lære, og hjernen trenger oksygen for å fungere. Vi trenger ikke en klinisk studie for det. Dette er enkel, ubestridelig fysiologi. Oksygenmangel indusert bevisst og med vilje er en absolutt bevisst helsefare, og en absolutt medisinsk kontraindikasjon.

En absolutt medisinsk kontraindikasjon i medisin tilsier at dette legemidlet, denne behandlingen, denne metoden eller tiltaket ikke skal brukes, ikke er tillatt å bruke. For å tvinge en hel befolkning til å bruke en absolutt medisinsk kontraindikasjon med makt, må det være klare og alvorlige grunner til dette, og årsakene må presenteres for kompetente tverrfaglige og uavhengige organer som skal verifisere og autorisere dette.

Når demens om ti år vil øke eksponentielt, og de yngre generasjonene ikke vil kunne nå sitt gudgitte potensial, vil det ikke hjelpe å si ”vi trengte ikke maskene”.

Hvordan kan en veterinær, en programvaredistributør, en forretningsmann, en produsent av elektriske biler og en fysiker bestemme seg for helse for hele befolkningen? Vennligst, kjære kolleger, vi må alle våkne.

Jeg vet hvor skadelig oksygenforringelse er for hjernen, kardiologer vet det for hjertet, lungelegene vet det for lungene. Oksygenmangel skader hvert eneste organ.

Hvor er helseavdelingene, helseforsikringen, legeforeningen? Det hadde vært deres plikt å stå heftig mot nedstengningen og å stoppe den og stoppe den helt fra begynnelsen.

Hvorfor straffer legestyrene leger som gir mennesker unntak? Må personen eller legen på alvor bevise at oksygenforringelse skader mennesker? Hva slags medisinsk vitenskap representerer legene og de medisinske foreningene våre?

Hvem er ansvarlig for denne forbrytelsen? De som vil håndheve det? De som lar det skje og spiller sammen, eller de som ikke forhindrer det?

Det handler ikke om masker, det handler ikke om virus, det handler absolutt ikke om helsen din. Det handler om mye mye mer. Jeg deltar ikke. Jeg er ikke redd.

Du kan legge merke til at de allerede tar luften vår for å puste. Det viktigste nå er det personlig ansvar. Vi er selv ansvarlige for det vi tror, ​​ikke media. Vi er selv ansvarlige for det vi gjør, ikke våre overordnede. Vi er selv ansvarlige for helsen vår, ikke Verdens helseorganisasjon. Og vi er selv ansvarlige for hva som skjer i vårt land, ikke regjeringen.”

Originalvideoen som fantes på youtube er allerede tatt ned fordi den bryter med youtubes retningslinjer. Er du overrasket?

Under påskudd av å beskytte oss mot et virus forlanges det over hele verden bruk av ineffektive munnbind. Det eneste munnbindene gjør er å gi falsk trygghet til mennesker som frykter viruset, og å ha en symboleffekt der de forteller at folket innordner seg de irrasjonelle styresmaktene.

Det totalitære

Ifølge Store Norske Leksikon er totalitarisme, totalitarianisme eller totalitært regime ”en betegnelse på politiske systemer hvor myndighetene i prinsippet kontrollerer all aktivitet i samfunnet, selv den som foregår i familien.” og ” I praksis er full totalitarisme knapt mulig, delvis fordi det ville kreve et for stort kontrollapparat, og delvis fordi den forutsetter en evne til å styre og koordinere aktiviteter i samfunnet som ikke finnes og endog vanskelig kan tenkes. Totalitarisme er derfor mer et teoretisk enn et faktisk eksisterende fenomen.”

Store Norske Leksikon forutså ikke at dersom man får folk ut av den rasjonelle tilstanden og over i tilstanden av frykt kombinert med frivillig overvåking av andre, så vil det være enkelt å innføre det totalitære. Selv et så fritt-tenkende folkeslag som nordmenn har gitt etter for de totalitære styresmaktene og føyer seg lydig enten det gjelder hvor mange som har lov til å gå i barnebursdag eller hvor langt en far kan følge sin 7-åring inn på skoleplassen. Du gjettet det. Han må stoppe ved skoleporten.

Finansanalytiker Martin Armstrong skriver daglig om fenomenene rundt nedstengningen av de fleste vestlige samfunn. Ikke bare forteller han om hvordan små virksomheter går konkurs verden over og hvordan opptøyer og plyndring brer seg og folkemasser demonstrerer mot corona-tiltakene, noe vi ikke får se i de statsfinansierte mediene, men han forteller også at corona-tiltakene er innført for å greie å redusere CO2-utslippene til null gjennom å sette makt bak innføringen av bærekraftsmålene.

Den Store Nullstillingen

Dette sier Armstrong er forårsaket av en plan, om Den Store Nullstillingen (The Great Reset), og han har tilogmed skrevet en tykk bok som beskriver dette. Nullstillingen nøyer seg ikke med maktbruken bak nedstengning av oje- og gassproduksjon, som egentlig er helt usannsynlig for alminnelig fornuftige mennesker, men som vi ser storparten av norske politikere omfavner med glede, hver dag. Den forteller tilogmed om hvordan dette igjen skal være et ’bærekraftig’ tiltak til å redusere verdens befolkning betraktelig. Den begrunner hvordan bærekraftsmålet om likhet skal oppfylles ved at alle skal få samme minimumsinntekt av Staten, samtidig som Staten rykker inn og overtar all eiendom. Den forteller hvordan frykten for Coronaviruset skal få befolkningen til å akseptere vaksiner som inkluderer markører som senere kan avleses slik at man vet om du er vaksinert slik at du f. eks. kan få reise med fly. Statens overvåking og kontroll skal bli total.

Idéen om Den Store Nullstillingen kommer fra World Economic Forum hvor norske politikere har vært ivrige deltakere i mange år. Du kan lese selv på deres egen side om nullstillingen, men du må lese mellom linjene. Beskrivelsen av Den Store Nullstillingen er innpakket i den sedvanlige svadaen av svulstige ord og fraser. Du må vite hva som ligger bak ordene, akkurat som du må vite hva som egentlig ligger bak ’bærekraftmålene’.

Dagens coronavirus er en mutasjon, og mutasjoner av virus foregår kontinuerlig. Om du vaksineres i dag (om det hadde fantes en vaksine) så vil nye coronavirus oppstå, akkurat som nye influensavirus oppstår kontinuerlig. Dermed vil ny vaksine behøves, så disse drømmeriene om at en vaksine skal komme og frelse oss alle fra sykdom, er det rene tøv. Derimot er vaksiner blant de mest lukrative geskjefter som finnes da det ligger betalingsvilje hos regjeringer for å pøse ut milliarder på slikt uten at det er bevist at det har noen nytte.

Les også: Kristin Halvorsens bevis for menneskeskapt global oppvarming

Men å betale Bill Gates milliarder for vaksineutvikling slik statsministerinne Solberg gjorde tidligere i år, kan bare sammenlignes med Norges milliardinnbetalinger til Clintonstiftelsen de siste årene. De har ingen annen virkning enn at politikerne kan gå til dekket bord resten av livet.

Hva beskytter mot Covid-19?

Mange virus finnes ingen vaksine mot, som alminnelig forkjølelse. Det er faktisk milliarder av virus i kroppen din, så når du f. eks. føler søtsug er det virus som sender signaler til hjernen din om å ta inn mer sukker. Virus angriper i første rekke der det er nedsatt immunforsvar. Nylige undersøkelser viser en sammenheng mellom mangel på D-vitamin og alvorlig Covid-19-infeksjon. Christ Masterjohn har skrevet utfyllende på engelsk om at tilstrekkelige mengder av D-vitamin i kroppen reduserer risikoen for alvorlige følger av virusinfeksjonen. Du bør kjøpe vitamin D-tabletter på apoteket og slett ikke munnbind. Det hjelper også om du spiser godt med C-vitamin daglig.

Svenskene stengte ikke ned landet, og gikk inn for å oppnå flokkimmunitet. Deres tall viser at så å si ingen under 50 år har dødd av eller med viruset, og så øker tallene forsiktig med alder. De mest interessante punktene er at selv blant dem over 80 år som rammes så overlever de aller fleste, og dødsfall har overveiende sammenheng med at helsetilstanden hos dem som dør allerede er sterkt redusert, med opptil flere parallelle lidelser. Man har også påpekt at gjennomsnittlig levealder av dem som dør av Covid-19 er høyere enn gjennomsnittlig levealder i hele befolkningen.

Covid-19 har samme funksjon som influensa. Hvert år kommer det en virusepidemi som i første rekke rammer gamle og allerede syke. Hvert år dør omkring 1000 nordmenn når influensaen når dem og de allerede er syke.

Barn og unge har null sjanse til å bli syke dersom de ellers er alminnelig friske. De har faktisk minimal sjanse til å bli smittet selv om de er i kontakt med smittekilde. Er du under 60 og ellers frisk er sjansen til å bli syk på linje med influensa. Så får mennesker i risikosone på grunn av alder og/eller helse tas spesielt vare på.

Covid-19 er ikke totalitært, for det kan ikke kommandere deg til å ødelegge deg frivillig – som sukkervirus ofte gjør – og det finner seg fint i å bli hindret i sin funksjon av immunforsvaret ditt.

Derimot er totalitær ideologi et totalitært virus som infiserer politikerhjernene og aktivistene og alle som drømmer om og tørster etter makt og hvor deres åndelige immunforsvar ikke har tatt nok ydmykhetsvitaminer.

De totalitære og løgnene deres

All historie viser at det er dumt, tåpelig og ødeleggende å være totalitær. Det er ikke holdbart, man kunne faktisk si at det ikke er ’bærekraftig’ i lengden. Før eller senere styrtes de totalitære herskerne og gjerne ved voldelig revolusjon. For det nytter ikke å stoppe klimaendringene og det nytter ikke å få folket med seg på å styrte seg selv ut i ødeleggelse uten at de får noe igjen for det. Og arbeidsledighet, ufrihet, pengemangel og matmangel og et vell av forbud fører ikke til apati, men til opprør.

Jeg vet nå at alt myndighetene påstår om klimaendringer er løgn og propaganda, derfor skjønner jeg etterhvert også at alt myndighetene påstår om Covid-19 er løgn og propaganda, og så kan det slumpe til at de avogtil sier noe som kan være sant, men da er det tatt ut av sin sammenheng. For de har stengt ned samfunnet av egeninteresse, og ikke for deg og meg, og de har gjort ubotelig skade på den vestlige verden. Det er slett ikke over, Den Store Nullstillingen har bare såvidt begynt.

