annonse

annonse

Resett-Journalist Maria Zähler ble hetset i Dagbladets kommentarfelt.

En kvinnelig pensjonist skrev at hun ønsket Zähler drept. Kommentaren ble stående i 36 timer, og ble først slettet da Resett kontaktet Dagbladet.

På lørdag skrev Dagbladet en sak om Resetts Maria Zähler og hennes muligheter til å bli stortingsrepresentant for Frp.

annonse

Dagbladet skrev at de var kjent med at Bjerke Frp vraker Aina Stenersen (Frp) til tredjeplassen til stortingsvalget neste år.

«Nominasjonskomiteen i Oslo Frp har innstilt Stenersen på den viktige tredjeplassen. Men i en epost som gikk til nominasjonskomiteen onsdag kveld foreslås Maria Zähler på Stenersens bekostning», skrev Dagbladet.no.

– Heng henne

annonse

Dagbladet kuttet alle kommentarfelt i 2016. Men saken ble delt på Dagbladets Facebook-side.

Der kom det inn mange nedsettende kommentarer om Zähler på grunn av at hun skriver for Resett. I kommentarfeltet var det spesielt en eldre kvinne som skilte seg ut. I en av kommentarene skrev hun at hun ønsker å se Zähler hengt.

– Da er du bare en av idiotene vi ikke trenger. Heng henne i nærmeste lyktestolpe!!! skrev kvinnen.

– Så du benekter å være en ektefødt datter av Oransjutangen?, skrev hun videre, trolig med henvisning til Donald Trump.

Dagbladet har nå fjerne hele Facebook-statusen om saken som ble publisert lørdag 7.november.

annonse

Drapsoppfordringen lå ute frem til mandag formiddag.

Resett har sjekket den åpne profilen til den eldre kvinnen på Facebook og kan bekrefte at den er ekte. Kvinnen er pensjonist og har barn. Resett ønsker ikke identifisere henne med navn.

– Beklager på det sterkeste

Resett har kontaktet Dagbladets ansvarlige redaktør Alexandra Beverfjord for å kommentere saken. Hun beklager det som har skjedd og bekrefter at innlegget er fjernet fra kommentarfeltet på Facebook.

– Vi beklager på det sterkeste at dette innlegget ble liggende ute. Det er svikt i våre rutiner at det ikke ble fjernet på et tidligere tidspunkt.

– Vi aksepterer ikke hatefulle ytringer i våre kommentarfelt, skriver hun videre i en e-post til Resett.

Maria Zähler ønsker på sin side ikke å klandre Dagbladet.

– Når man deltar i offentligheten, så vil slike ting oppstå. Jeg tror absolutt ikke at dette ble stående fordi Dagbladet ønsket det. Dette viser bare at det å holde orden i kommentarfelt er en utfordring for alle nettaviser og i sosiale medier, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. annonse Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474