annonse

annonse

Nordre Follo, Lillestrøm og Drammen velger samme koronalinje som Oslo. Asker og Bærum innfører også strenge tiltak, men følger ikke hovedstaden.

Bærum kommune behandlet saken i et ekstraordinært formannskapsmøte mandag ettermiddag. Fra midnatt natt til tirsdag begynner tiltakene å gjelde.

– Jeg vil gi kommunedirektøren kred for at han har gjort egne vurderinger, ikke bare blåkopiert tiltakene i Oslo, sa ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) ifølge Budstikka.

annonse

Skiller seg fra Oslo

– Vi har tatt utgangspunkt i tiltakene i Oslo, samtidig som vi i tråd med føringer fra regjering og helsemyndigheter skal legge vår lokale smittesituasjonen til grunn. Det gjør at Bærums tiltak på en del områder skiller seg noe fra Oslo. Det har vært tett og god dialog med andre kommuner i hovedstadsregionen, sier ordføreren i en pressemelding.

Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen ønsket blant annet å stenge treningssentre. Også Helsedirektoratet anbefalte Bærum å følge Oslo. Det støttet ikke kommunedirektør Geir B. Aga.

– Smitteutviklingen er imidlertid svært bekymringsfull også lokalt. På enkelte områder anses det å være behov for enda sterkere tiltak i Bærum enn i Oslo, uttalte han i forkant av behandlingen.

annonse

Blant tiltakene i Bærum er forbud mot organisert trening og andre fritidsaktiviteter for voksne.

Følges av Asker

Det blir også forbud mot alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering i fastmonterte seter, men fortsatt tillattes det at inntil 200 personer ved innendørs arrangementer har slike plasseringer.

Krav om munnbind skjerpes til å gjelde alltid, uavhengig av avstand, ved kollektivreiser, taxi og innendørs på alle offentlige steder – med unntak for gjester ved serveringssteder.

Det settes en begrensning på ti personer ved alle private sammenkomster utenfor private hjem – både inne og ute. Utesteder får slippe inn folk til klokka 22, men må stenge serveringen ved midnatt.

Asker kommune behandlet også saken mandag og valgte samme linje som Bærum.

– Det sentrale for oss er i praksis at innbyggerne våre gjør hva de kan for å begrense smitten, sier ordfører Lene Conradi (H) til Budstikka.

annonse

Lillestrøm følger Oslo

Formannskapet i Lillestrøm vedtok mandag å innføre en rekke inngripende koronatiltak. Nå innføres det skjenkestopp, og alle kulturaktiviteter stoppes.

– Det er mest fornuftig å innføre de samme tiltakene som andre kommuner i og rundt Oslo. Tiltakene er svært inngripende, men dessverre også helt nødvendig, sa Frp-politiker Anette Elseth på mandagens formannskapsmøte, ifølge Romerikes Blad.

Lillestrøm har vedtatt å forby innendørs arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser. Samtidig stenges treningssentre og alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter, med unntak av biblioteker. Det blir også stans i breddeidrett for voksne, og innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor.

Nordre Follo følger Oslo

Koronatiltakene var også til behandling i formannskapet i Nordre Follo mandag. Der ble det vedtatt tiltak som følger det Oslo har innført. Det innebærer blant annet å stenge treningssentre og kinoer.

Ifølge Østlandets Blad gjelder tiltakene fra midnatt natt til tirsdag.

Blant tiltakene er en grense på ti personer på private arrangementer og med noen unntak forbud mot arrangementer innendørs.

– Det er konkrete smittesituasjoner i treningssentre og idretten. Jeg forstår at dette kan virke urimelig, men vi vet at det skjer smittespredning på disse arenaene, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold ifølge Oavis.no.

– Verre i Drammen

Mandag var også spørsmålet oppe i Drammen, som endte med å kopiere Oslo, skriver Drammens Tidende.

Frp gikk imot – og partiet ønsket heller å følge forskriftene som Asker og Bærum vedtok. Høyres Kjell Arne Hermansen mente situasjonen er verre i Drammen.

– Drammen har fire ganger høyere smitte enn Asker, tre ganger høyere enn Bærum og dobbelt så mange som Oslo i forhold til folketallet, sa han.

– Ikke dra til nabokommunen

Innbyggerne i Oslo bør ikke dra til Bærum for å trene og drikke øl, sa helseminister Bent Høie (H) etter mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Det er ikke greit, svarte han på spørsmål fra NTB om hva han synes om at oslofolk ser ut til å kunne dra til nabokommuner for å trene og gå på pub når skjenkestoppen inntrer og treningssentrene stenges i hovedstaden natt til tirsdag.

– Vi jobber nå for at kommunene rundt i størst mulig grad skal ha de samme reglene. Jeg opplever at veldig mange kommuner er innstilt på dette, og jeg forventer at disse reglene blir mest mulig like i løpet av dagen og de nærmeste dagene, sa helseministeren.

annonse

(©NTB)

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474