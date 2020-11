annonse

annonse

Fremskrittspartiet vil ikke være med på Sps krisepakke for å redde Norwegian.

Senterpartiet oppfordret mandag Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om å være med å tvinge fram støtte til Norwegian etter at regjeringen sa nei til selskapets forespørsel om milliardstøtte, skriver NTB.

Frp vender tommelen ned for forslaget.

annonse

– Det som er forutsetningen når du skal inn og redde ett enkeltstående selskap, er at du har eiere som er villig til å ta en risiko og skyte inn mer kapital. Så langt har vi ikke registrert at det finnes noen eiere i Norwegian som er villig til det, snarere tvert om, og da vil det være en ensidig risiko for staten å ta, så per i dag er det nei, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi til NTB.

Limi legger ifølge nyhetsbyrået til at Frp skal fortsette dialog og forhandlinger med regjeringen om å redde norsk luftfart.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474